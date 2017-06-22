15 млн евро гарантий Украины на проведение Евровидения-2017 арестованы в Швейцарии

Причины такого решения пока не известны

Женевское управление принудительного взыскания задолженности арестовало 15 млн евро, внесенных Украиной как гарантии на проведение песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

"Для обеспечения подготовки и проведения Евровидения-2017 в Украине Европейскому языковому союзу была предоставлена финансовая гарантия в сумме 15 млн евро. Международный песенный конкурс был успешно проведен в Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться", - заявили в НОТУ.

Однако, в Европейском вещательном союзе заявили, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало арест этой гарантии, не объяснив оснований для наложения ареста, и не указав инициатора таких действий.

"Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством", - заявил глава НОТУ Зураб Аласания.

Напомним, руководитель Евровидения Ян Ола Санд отметил чрезвычайно высокий уровень организации песенного конкурса в Киеве.