Вьюрки научились пользоваться сигаретными окурками в лечебных целях

Экологи из Национального автономного университета Мексики выяснили, что североамериканские вьюрки (Carpodacus mexicanus), обитающие в городах, добавляют в гнездо сигаретные окурки. Так они защищают птенцов и самих себя от клещей, обитающих на коже и перьях. Исследование опубликовано в Avian Biology, передает N+1.

Птичьи клещи насчитывают несколько тысяч видов и встречаются у представителей практически всех отрядов птиц. Паразиты сосут кровь, поедают перья и кожу птиц и к тому же уменьшают выживаемость птенцов. Кроме того, они являются переносчиками внутренних паразитов. Однако птицы научились от них защищаться. Так, некоторые виды птиц кладут в строящееся гнездо пахучие растения, которые, как предполагают исследователи, отпугивают паразитов или повышают иммунитет вылупившихся птенцов.

У птиц, обитающих в городах, есть возможность использовать при строительстве гнезд не только природные, но и антропогенные материалы. Так, орнитологи заметили, что птицы кладут в гнездо пластик, бумагу или сигаретные окурки.

Авторы статьи предположили, что окурки в птичьих гнездах могут выполнять роль растений, отпугивающих паразитов. В своей предыдущей работе исследователи выяснили, что когда североамериканские вьюрки и домовые воробьи (Passer domesticus) клали в гнезда использованные окурки, количество паразитов в таких гнездах было меньше, чем в гнездах без окурков. Однако исследователи сомневались, действительно ли птицы использовали окурки для отпугивания паразитов, а не в качестве утеплителя — аналога пуха или шерсти.

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В новом исследовании ученые наблюдали в сезон размножения за популяцией вьюрков, живущих в университетском кампусе. Для исследования они выбрали 32 гнезда. После того, как в гнезде вылуплялись птенцы, исследователи забирали из него подстилку, сделанную птицами из травы, пуха и шерсти, и меняли ее на подстилку из войлока, в которой не было ни клещей, ни сигаретных окурков. Затем авторы статьи разделили гнезда на три группы. В одну из них (в десять гнезд) они добавляли живых клещей, в другую (тоже десять гнезд) — мертвых, третья группа была контрольной. Через несколько дней исследователи отобрали у птиц "искусственные" подстилки и посчитали массу окурков, которые вьюрки успели принести в гнездо. Также они измерили температуру в гнездах за два дня до и через два дня после смены подстилки.

Оказалось, что в среднем, масса окурков в гнездах с живыми клещами была в десять раз выше, чем в гнездах с мертвыми паразитами или в контрольной группе. Кроме того, выяснилось, что температура в гнезде после манипуляций с подстилками не изменилась. Из этого авторы исследования сделали вывод, что птицы используют окурки не как утеплитель, а для защиты от клещей.