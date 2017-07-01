Люди с высоким IQ живут дольше, – ученые

Люди с более высоким IQ живут в среднем больше 79 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного среди 65 тысяч жителей Шотландии, родившихся в 1936 году. Об этом сообщает Популярная механика.

Каждый из участников исследования прошел тест на уровень интеллекта в возрасте 11 лет, а затем за их здоровьем следили в течение 68 лет до конца 2015 года. Когда Йен Дири из университета Эдинбурга вместе со своей командой проанализировал данные исследования, они выяснили, что более высокие результаты в тесте на IQ показали корреляцию с меньшим риском умереть от респираторных заболеваний (на 28%), от сердечных заболеваний (на 25%) и от инсульта (на 24%).

Эти люди также меньше подвергали себя ранениям, отравлениям и среди них было замечено гораздо меньше случаев старческой деменции – причем даже когда в исследовании были учтены социоэкономические факторы, общие показатели снизились незначительно.

Команда Дири говорит, что существует несколько теорий, почему более умные люди живут дольше. Например, люди с высоким IQ лучше следят за своим здоровьем и меньше курят. Они также больше занимаются физическими упражнениями и чаще обращаются к врачам в случае заболеваний.

"Я надеюсь, что мы найдем общие закономерности, характерные для умных людей, и скопируем их, чтобы все люди имели шанс на более долгую и здоровую жизнь", – говорит Дири.

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Правда, сейчас есть свидетельства, что в данном вопросе может играть роль и генетика. Недавнее исследование предполагает, что очень редкие генетические вариации могут играть важную роль в снижении интеллекта, а также в ухудшении здоровья человека.