Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Все возрасты покорны. Пики разных функций человеческого тела и мозга
Все возрасты покорны. Пики разных функций человеческого тела и мозга
Фото: открытые источники

Все возрасты покорны. Пики разных функций человеческого тела и мозга

Британская газета Independent о том, почему молодым не везде дорога, а старикам не всегда почёт

01.07.17 2818
1400

Оказывается, молодость — далеко не всё, что вам нужно. Учёные доказали, что во многих аспектах человек достигает максимального раскрытия своего потенциала только к среднему или пожилому возрасту. У подростков больше жизненной энергии, но пожилые люди более стабильны психологически.

Итак, вот они идеальные возрасты для разных жизненных процессов

Изучение второго языка — 7 или 8 лет. Лингвисты и психологи всё ещё спорят о том, какой возраст следует считать идеальным, но все сходятся на том, что изучение второго языка нужно изучать до полового созревания.

Обработка информации на скорость — 18 лет. Для измерения скорости обработки данных в мозгу учёные пользуются символьным кодированием. Нескольким символам присваивают номера, затем дают испытуемому набор произвольно выбранных номеров и просят соотнести каждый из них с символом. Исследование, проведённое в 2016 году, показало, что лучше всего с этой задачей справляются 18-летние.

Запоминания незнакомых имён — 22 года. Результаты исследований 2010 года доказывают, что с запоминанием имён незнакомцев лучше всего обстоят дела у 22-летних.

Максимальная привлекательность женщины для мужчин — 23 года. Соучредитель сайта знакомств OKCupid использовала данные сайта для собственного исследования в сфере психологии отношений. Оказывается, мужчины, даже очень взрослые и пожилые, любят женщин чуть старше 20 лет. Сами же барышни 20+ предпочитают тех, кто старше их на год или два. Женщинам за 30, как правило, нравятся мужчины помоложе.

Удовлетворённость жизнью — 23 года. Опрос 23 000 жителей Германии показал, что 23-летние могут похвастать самым высоким уровнем удовлетворённости жизнью.

Во многих аспектах человек достигает максимального раскрытия своего потенциала только к среднему или пожилому возрасту

Проявление физической силы — 25 лет. Мышцы достигают пика развития к 25 годам и следующие 10–15 лет остаются почти такими же крепкими. При желании этот срок можно продлить благодаря физическим упражнениям.

Создание семьи — 26 лет. 37% людей к 26 годам успевают встретить достаточное количество потенциальных партнёров, чтобы можно было определиться с выбором. По результатам недавних исследований самым низким уровнем разводов могут похвастать те, кто вступил в брак в возрасте от 28 до 32 лет.

Бег на марафонскую дистанцию — 28 лет. Средний возраст бегунов, которым удалось преодолеть марафонскую дистанцию всего за два часа, 28 лет.

Максимальная масса кости — 30 лет. Ваши кости укрепляются до 30 лет, потом они начинают ослабевать. Процесс ослабевания можно замедлить, потребляя много кальция и витамина D.

Игра в шахматы — 31 год. Чтобы определить, как меняются интеллектуальные способности человека с возрастом, учёные занялись изучением статистики результатов шахматных матчей. Проанализировав базу данных, включавшую 50 тыс. шахматистов, они пришли к выводу, что лучше всего играют те, кому 31 год. 

Узнавание новых лиц — 32 года. Вы увидите в толпе человека, которого встречали всего раз в жизни и мгновенно его узнаете. Правда, пик ваших способностей к запоминанию имён миновал 9 лет назад, так что, скорее всего, вам придётся попросить этого человека представиться повторно.

Открытия, достойные Нобелевской премии, — 40 лет. По данным Национального бюро экономических исследований, средний возраст обладателей этой престижной премии — 40 лет. Для других важных наград этот возраст тоже является типичным моментом премирования.

Способность понять, что чувствует другой человек, — 40-50 лет. Учёные провели эксперимент с участием 10 000 человек разных возрастов. Им показывали портретные фотографии, обрезанные так, что видны были только глаза и кожа вокруг глаз, а потом просили определить, какие эмоции испытывает изображённый на фото человек. Самые точные ответы давали участники от 40 до 50 лет.

Удовлетворённость жизнью (второй пик) — 69 лет. Помните то исследование, по результатам которого немецкие учёные признали, что пиковый момент удовлетворённости жизнью — 23 года. Так вот, ближе к среднему возрасту уровень удовлетворённости снижается, но после 60 снова начинает расти и к 69 вновь достигает пиковой отметки.

Самым низким уровнем разводов могут похвастать те, кто вступил в брак в возрасте от 28 до 32 лет

Удовлетворённость своим телом и внешним видом — после 70 лет. Судя по результатам опросов, проведённых Gallup, две трети американцев старше 65 лет довольны тем, как они выглядят. Для мужчин возраст идеального самовосприятия — после 80. 75% мужчин в этом возрасте всегда довольны своей внешностью. Женщины достигают пика раньше — в 74 года.  

Способность улаживать конфликты — 60– 90 лет. Похоже, с годами люди и вправду становятся мудрее. К такому выводу пришли психологи, проводившие занятный эксперимент. Они сформировали несколько возрастных групп участников. Раздали им одинаковые описания конфликта. Попросили проанализировать его, предложить пути выхода и охарактеризовать всех вовлечённых в конфликт персонажей. Их тестировали на способность рассматривать ситуацию с другой точки зрения, прогнозировать результаты предпринимаемых шагов, одновременно учитывать интересы многих людей и искать компромиссы. Лучшие результаты показали участники самой взрослой группы — 60-90 лет.

Ощущение максимального психологического комфорта — 82 года. Ученые из Британской Национальной академии наук попросили людей разных возрастов составить "лестницу благополучия" из 10 ступеней, где верхняя ступень воплощала наилучший вариант жизни, который только может быть у человека, а нижняя — наихудший. Затем участники исследования должны были сказать, на какой ступени они находятся в данный момент. Выше всех поднялись 82-85-летние.

По материалам: Independent
Перевод Марии Бондарь

14
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис БилынскийУжин без свечей. Почему политики продают своё времяОбыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 12273
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 9021
  3. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 2200
  4. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 3105
  5. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 9896
  6. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 10763
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 5487
  8. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 3564
  9. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 5218
  10. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 2263
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 8545 / 31760
  2. Ученые "восстановили" лицо пятисотлетнему черепу 5943 / 6623
  3. Несуществующий Керченский мост "положил" Интернет в оккупированном Крыму, – СМИ 3028 / 3648
  4. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 2930 / 5449
  5. Украину атаковали кибероружием, разработанным спецслужбами США 2356 / 2621
  6. Две американские компании готовы добывать нефть и газ в Украине 2289 / 2704
  7. Для борьбы с коррупцией Укрзализныця применит форензик 2156 / 2360
  8. Французский политик объявил себя "почетным консулом ДНР" 2046 / 2258
  9. Бермудский треугольник оккупировали акулы 1879 / 2339
  10. Аграмунт обвинил украинцев в организации кампании против него 1770 / 2032
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 72 / 31760
  2. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 35 / 5449
  3. Вышивку "белым по белому" признали культурным наследием Украины 17 / 2177
  4. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 16 / 8997
  5. Аграмунт обвинил украинцев в организации кампании против него 11 / 2032
  6. Две американские компании готовы добывать нефть и газ в Украине 9 / 2704
  7. Китайцы построят биоТЭС на Житомирщине 9 / 864
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 8 / 784
  9. Донбасс обречен из-за радиации, надо отселять людей, – Тука 7 / 2596
  10. В Украине могут ввести электронную гривну 7 / 1785
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.