Все возрасты покорны. Пики разных функций человеческого тела и мозга

Британская газета Independent о том, почему молодым не везде дорога, а старикам не всегда почёт

Оказывается, молодость — далеко не всё, что вам нужно. Учёные доказали, что во многих аспектах человек достигает максимального раскрытия своего потенциала только к среднему или пожилому возрасту. У подростков больше жизненной энергии, но пожилые люди более стабильны психологически.

Итак, вот они идеальные возрасты для разных жизненных процессов

Изучение второго языка — 7 или 8 лет. Лингвисты и психологи всё ещё спорят о том, какой возраст следует считать идеальным, но все сходятся на том, что изучение второго языка нужно изучать до полового созревания.

Обработка информации на скорость — 18 лет. Для измерения скорости обработки данных в мозгу учёные пользуются символьным кодированием. Нескольким символам присваивают номера, затем дают испытуемому набор произвольно выбранных номеров и просят соотнести каждый из них с символом. Исследование, проведённое в 2016 году, показало, что лучше всего с этой задачей справляются 18-летние.

Запоминания незнакомых имён — 22 года. Результаты исследований 2010 года доказывают, что с запоминанием имён незнакомцев лучше всего обстоят дела у 22-летних.

Максимальная привлекательность женщины для мужчин — 23 года. Соучредитель сайта знакомств OKCupid использовала данные сайта для собственного исследования в сфере психологии отношений. Оказывается, мужчины, даже очень взрослые и пожилые, любят женщин чуть старше 20 лет. Сами же барышни 20+ предпочитают тех, кто старше их на год или два. Женщинам за 30, как правило, нравятся мужчины помоложе.

Удовлетворённость жизнью — 23 года. Опрос 23 000 жителей Германии показал, что 23-летние могут похвастать самым высоким уровнем удовлетворённости жизнью.

Во многих аспектах человек достигает максимального раскрытия своего потенциала только к среднему или пожилому возрасту

Проявление физической силы — 25 лет. Мышцы достигают пика развития к 25 годам и следующие 10–15 лет остаются почти такими же крепкими. При желании этот срок можно продлить благодаря физическим упражнениям.

Создание семьи — 26 лет. 37% людей к 26 годам успевают встретить достаточное количество потенциальных партнёров, чтобы можно было определиться с выбором. По результатам недавних исследований самым низким уровнем разводов могут похвастать те, кто вступил в брак в возрасте от 28 до 32 лет.

Бег на марафонскую дистанцию — 28 лет. Средний возраст бегунов, которым удалось преодолеть марафонскую дистанцию всего за два часа, 28 лет.

Максимальная масса кости — 30 лет. Ваши кости укрепляются до 30 лет, потом они начинают ослабевать. Процесс ослабевания можно замедлить, потребляя много кальция и витамина D.

Игра в шахматы — 31 год. Чтобы определить, как меняются интеллектуальные способности человека с возрастом, учёные занялись изучением статистики результатов шахматных матчей. Проанализировав базу данных, включавшую 50 тыс. шахматистов, они пришли к выводу, что лучше всего играют те, кому 31 год.

Узнавание новых лиц — 32 года. Вы увидите в толпе человека, которого встречали всего раз в жизни и мгновенно его узнаете. Правда, пик ваших способностей к запоминанию имён миновал 9 лет назад, так что, скорее всего, вам придётся попросить этого человека представиться повторно.

Открытия, достойные Нобелевской премии, — 40 лет. По данным Национального бюро экономических исследований, средний возраст обладателей этой престижной премии — 40 лет. Для других важных наград этот возраст тоже является типичным моментом премирования.

Способность понять, что чувствует другой человек, — 40-50 лет. Учёные провели эксперимент с участием 10 000 человек разных возрастов. Им показывали портретные фотографии, обрезанные так, что видны были только глаза и кожа вокруг глаз, а потом просили определить, какие эмоции испытывает изображённый на фото человек. Самые точные ответы давали участники от 40 до 50 лет.

Удовлетворённость жизнью (второй пик) — 69 лет. Помните то исследование, по результатам которого немецкие учёные признали, что пиковый момент удовлетворённости жизнью — 23 года. Так вот, ближе к среднему возрасту уровень удовлетворённости снижается, но после 60 снова начинает расти и к 69 вновь достигает пиковой отметки.

Самым низким уровнем разводов могут похвастать те, кто вступил в брак в возрасте от 28 до 32 лет

Удовлетворённость своим телом и внешним видом — после 70 лет. Судя по результатам опросов, проведённых Gallup, две трети американцев старше 65 лет довольны тем, как они выглядят. Для мужчин возраст идеального самовосприятия — после 80. 75% мужчин в этом возрасте всегда довольны своей внешностью. Женщины достигают пика раньше — в 74 года.

Способность улаживать конфликты — 60– 90 лет. Похоже, с годами люди и вправду становятся мудрее. К такому выводу пришли психологи, проводившие занятный эксперимент. Они сформировали несколько возрастных групп участников. Раздали им одинаковые описания конфликта. Попросили проанализировать его, предложить пути выхода и охарактеризовать всех вовлечённых в конфликт персонажей. Их тестировали на способность рассматривать ситуацию с другой точки зрения, прогнозировать результаты предпринимаемых шагов, одновременно учитывать интересы многих людей и искать компромиссы. Лучшие результаты показали участники самой взрослой группы — 60-90 лет.

Ощущение максимального психологического комфорта — 82 года. Ученые из Британской Национальной академии наук попросили людей разных возрастов составить "лестницу благополучия" из 10 ступеней, где верхняя ступень воплощала наилучший вариант жизни, который только может быть у человека, а нижняя — наихудший. Затем участники исследования должны были сказать, на какой ступени они находятся в данный момент. Выше всех поднялись 82-85-летние.

По материалам: Independent

Перевод Марии Бондарь