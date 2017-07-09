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Главная » Общество » В Киеве заработал комплекс фонтанов со светомузыкой
В Киеве заработал комплекс фонтанов со светомузыкой
Фото: kievcity.gov.ua

В Киеве заработал комплекс фонтанов со светомузыкой

Свето-музыкальным шоу можно будет на Русановском канале в пятницу и субботу с 21:30 до 23:00

09.07.17 345
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В Киеве на Русановском канале восстановили роботу комплекса из 12 фонтанов со светомузыкой. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

Фонтаны будут работать ежедневно кроме понедельника, а свето-музыкальное шоу можно будет увидеть в пятницу и субботу с 21:30 до 23:00.

"Напомню, что первую очередь Русановских фонтанов мэр Киева Виталий Кличко открыл еще в мае прошлого года, пообещав полное восстановление работы комплекса. Поэтому еще в прошлом году был разработан проект всех очередей строительства. Фонтаны работают синхронно, высота струи достигает 30 метров, они вечерняя подсветка и музыкальное сопровождение", - отметил Пантелеев.

Общая сумма на их строительство составляет около 13 млн грн.

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