В Киеве заработал комплекс фонтанов со светомузыкой

Свето-музыкальным шоу можно будет на Русановском канале в пятницу и субботу с 21:30 до 23:00

В Киеве на Русановском канале восстановили роботу комплекса из 12 фонтанов со светомузыкой. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Фонтаны будут работать ежедневно кроме понедельника, а свето-музыкальное шоу можно будет увидеть в пятницу и субботу с 21:30 до 23:00.

"Напомню, что первую очередь Русановских фонтанов мэр Киева Виталий Кличко открыл еще в мае прошлого года, пообещав полное восстановление работы комплекса. Поэтому еще в прошлом году был разработан проект всех очередей строительства. Фонтаны работают синхронно, высота струи достигает 30 метров, они вечерняя подсветка и музыкальное сопровождение", - отметил Пантелеев.

Общая сумма на их строительство составляет около 13 млн грн.