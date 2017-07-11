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Главная » Общество » Ученые выяснили, что основной причиной зависимости от смартфонов является скука
Ученые выяснили, что основной причиной зависимости от смартфонов является скука
Иллюстративное фото

Ученые выяснили, что основной причиной зависимости от смартфонов является скука

Как только нам становится скучно, сразу появляется желание зайти в почту или соцсети

11.07.17 193
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Мобильные программы специально разрабатываются так, чтобы вызвать у пользователей зависимость. Сначала приложения цепляют нас "на крючок", это называется триггер. Мы проверяем почту или заходим в соцсети, когда нам нужно "убить время" - в очереди или транспорте. При этом подсознательно формируется привычка, что скука связана с просмотром почты или ленты Instagram, пишут мировые СМИ.

Как только нам становится скучно, сразу появляется желание зайти в почту или соцсети.

Самые мощные триггеры сегодня – это пуш-уведомления в смартфонах. Каждый раз, как появляется уведомление о новом сообщении, у пользователя возникает желание его открыть. Это запускает цепочку химической реакции в мозгу, которую мы испытываем как наслаждение и вознаграждение за выполненное действие.

Следующим этапом является действие – пролистывание новостной ленты, поиск информации, просмотр видео.

По подсчетам ученых, пользователь берет в руки смартфон около 2617 раз в день.

Возвращаться в приложение снова и снова нас заставляют новые функции, обмен фото, приглашение друга, прохождение сложного уровня в игре.

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