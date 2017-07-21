Во время встречи президентов Украины и Беларуси Перта Порошенко и Александра Лукашенко активистка Femen Анжелина Диаш оголила грудь во время торжественной церемонии подписания официальных документов о сотрудничестве министерств культуры Украины и Беларуси в 2017-2021 годах. Об этом сообщает 112 Украина.

Девушка обнажила грудь, когда министры культуры Беларуси и Украины Борис Светлов и Евгений Нищук сели за стол, за их спинами стояли президенты. При этом она кричала "Жыве Беларусь". Этот же лозунг был написан на ее груди.

Активистку сразу вывели из зала. Все произошло в течение трех секунд, в это время диктор даже не прекращал называть фамилии министров

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Позже в Администрации президента во время выступления на брифинге Лукашенко и Порошенко 61-летний председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко потерял сознание.

Лукашенко на это пошутил: "Насыщенные переговоры, не надо перетруждать наших членов правительства".

Порошенко, улыбаясь, покивал, и президенты продолжили брифинг.