Психотерапевтический эффект: активистка Femen пришла с косой под ж/д вокзал Киева (фото)

Организаторы акции заявили, что устроили ее, чтобы успокоить украинцев на фоне тревожных новостей.

В Киеве у входа в Центральный ж/д вокзал обнаженная активистка Femen провела акцию "Не паникуй!". Об этом говорится на сайте движения Femen.

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Полуголая девушка вышла с гримом на лице в образе смерти, в белых трусах и чулках, а также в свадебной фате. На ее теле была надпись "Без паники!". Не спине было послание окружающим: "Не верь! Не бойся" Не убегай!". В руках девушка держала косу.

Организаторы зрелища говорят, что выход активистки имел психотерапевтический эффект для населения, призывая народ не бояться и не убегать на фоне политических новостей.

"Femen призывает украинцев не поддаваться накачиванию ужасами и не оставлять в панике насиженные места, а также не вестись на кровавый информационный шквал в виде дат армагеддонов, бегства посольств и тревожных ночных обращений Зеленского. Предупрежден – значит, вооружен",– сообщили в Femen.

[ + – ] акция фемен [ + – ] акция фемен [ + – ] акция фемен

В январе активистка движения Femen провела акцию перед входом в здание Офиса президента с требованием к главе государства Владимиру Зеленскому отменить норму об обязательном воинском учете для женщин.

Еще ранее активистка Femen разделась под Офисом президента в поддержку Стамбульской конвенции, предусматривающую защиту прав женщин.