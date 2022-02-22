Психотерапевтичний ефект: активістка Femen прийшла з косою під залізничний вокзал Києва (фото)

Організатори акції заявили, що влаштували її, щоби заспокоїти українців на тлі тривожних новин.

У Києві біля входу до Центрального залізничного вокзалу оголена активістка Femen провела акцію "Не панікуй!". Про це йдеться на сайті руху Femen.

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Напів гола дівчина вийшла з гримом на обличчі в образі смерті, у білих трусах і панчохах, а також у весільній фаті. На її тілі був напис "Без паніки!" Не спині було послання оточенню: "Не вір! Не бійся! Не тікай!" У руках дівчина тримала косу.

Організатори видовища кажуть, вихід активістки мав психотерапевтичний ефект для населення, закликаючи народ не боятися та не тікати на тлі політичних новин.

"Femen закликає українців не піддаватися накачуванню жахами та не залишати в паніці насиджені місця, а також не вестися на кривавий інформаційний шквал у вигляді дат армагеддонів, утечі посольств і тривожних нічних звернень Зеленського. Попереджений – значить, озброєний".

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У січні активістка руху Femen провела акцію перед входом до будівлі Офісу президента з вимогою до глави держави Володимира Зеленського скасувати норму щодо обов'язкового військового обліку для жінок.

Ще раніше активістка Femen роздяглася під Офісом президента на підтримку Стамбульської конвенції, яка передбачає захист прав жінок.