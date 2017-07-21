В Украине экранизируют книгу Кузьмы Скрябина

Фильм снимут по повести "Я, Победа и Берлин"

В Украине снимут фильм по дебютной повести фронтмена группы "Скрябин" Андрея "Кузьмы" Кузьменко "Я, Победа и Берлин". Об этом сообщил генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин во время Одесского международного кинофестиваля, сообщает Детектор Медиа.

"Мы целый год занимались девелопментом, наконец, пришли к качественному синопсису этой истории, который можно развивать в полноценный сценарий. Мы также имеем поддержку жены Андрея – Светланы Кузьменко", – сказал Ряшин.

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Повесть "Я, Победа и Берлин" была напечатана в 2006 году. Книга рассказывает о поездке молодого парня Андрея с другом по кличке Бард в Берлин. Герои путешествуют в столицу Германии на старом автомобиле марки "Победа" и попутно попадают в разные приключения. В основу событий книги легли случаи из жизни Андея Кузьменко.

Напомним, Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Его автомобиль Toyota Sequoia столкнулся с молоковозом Газ-53.