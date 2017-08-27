Школа и выживание. 8 вещей, более важных для школьника, чем новые тетради

Дети умеют глубоко нырять в любое занятие, особенно если речь идёт о каникулах. Первый школьный звонок заставляет их быстро «всплыть», а это, как известно, грозит кессонной болезнью

Мой сын ещё в июле говорил, что хочет в школу. Списавшись по Viber с одноклассниками, выяснил, что и они хотят. «Но только в школу к друзьям, а не в школу на уроки», — уточнил он.

Тем не менее 1 сентября сыну предстоит столкнуться со всеми гранями школьной реальности. А это не только волнующая встреча с друзьями и обмен летними впечатлениями, но и уроки, ранние подъёмы, домашние задания и прочие малоприятные вещи.

Психологи советуют родителям излишне не драматизировать школу. Ведь она — не вся жизнь ребёнка, а лишь её часть

Выражение «как дети в школу» у нас используют, когда говорят о чём-то лёгком, само собой разумеющемся. На деле 1 сентября далеко не всегда проходит безболезненно. Дети умеют глубоко нырять в любое занятие, особенно если речь идёт о каникулах. Первый школьный звонок заставляет их быстро «всплыть», а резкий подъём с глубины на поверхность, как известно, грозит водолазу кессонной болезнью.

В этом гиде Фокуса мы расскажем, как сделать всплытие из глубины каникул на школьную поверхность максимально безболезненным. Но главное, что должны помнить родители, — основные проблемы кроются не в школе, а в самом человеке.

«Куда бы мы ни приходили, мы переносим себя — со своими плюсами и минусами. То, что не устроено, не состыковано, недосказано и не прожито дома, будет отражаться на школьной жизни», — предупреждает детский семейный психолог Светлана Ройз.

По её словам, ребёнок, не уверенный в любви родителей, начинает фиксироваться на «успешности»: обходным путём, через внешние успехи, он заслуживает внимание. Это приводит к излишнему напряжению и в конце концов неврозу и психосоматическим болезням.

Поэтому за оставшиеся до первого звонка пару недель постарайтесь «подчистить» отношения в вашей семье, откровенно поговорить с ребёнком. И не отмахнуться от его ответа, который будет сформулирован наивным детским языком, отчего может показаться неважным. А уж потом беритесь за учебники, домашние задания и спортивные секции.

А ещё психологи советуют родителям излишне не драматизировать школу. Ведь она — не вся жизнь ребёнка, а лишь её часть. И если он получает 12 баллов не по всем предметам — это не катастрофа. Ведь многое из пройденного в школе не пригодилось нам во взрослой жизни.

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Адаптация в коллективе

Сложнее всего 1 сентября придётся первоклашкам. А ещё — «новеньким», перешедшим в другую школу. «Чтобы проиллюстрировать адаптацию ребёнка к новому месту, я часто использую метафору пересаживания цветка в новый вазон, — говорит Светлана Ройз. — Первое время цветку требуется более бережный уход, он чувствителен к любым воздействиям. Но через несколько недель он уже крепок и силён. Для ребёнка удобрением и влагой становятся наша поддержка, забота, доверие».

Готовить детей к стрессам в новом коллективе можно в игровой форме. Например, Светлана Ройз предлагает игру-размышление «колючки и магниты». Магниты — это те качества, которые привлекают к нам людей: остроумие, доброта, надёжность. Колючки — качества, из-за которых с ребёнком не хотят дружить: вспыльчивость, обидчивость, необязательность. Ребёнок сам должен написать несколько «колючек» и обязательно вдвое больше «магнитиков».

«Если же из фамилии ребёнка можно сделать дразнилку, сами придумываем вместе с ним весёлые варианты обзывалок. Так мы делаем прививку от обидчивости», — советует психолог.

Объясните ребёнку, что его не сразу примут в компанию: классу тоже нужно время на адаптацию. За это время школьник может изучить правила и законы нового класса.

«При этом важно не заискивать, не покупать внимание подарками, не хвастаться, не ябедничать, не изменять себе и не соглашаться на то, что считаешь неправильным», — отмечает Светлана Ройз.

Психологическая подготовка

Но даже ребёнок, пришедший 1 сентября в уже знакомую школу, в начале учебного года сталкивается с двумя проблемами. Во-первых, у него ограничивается время на себя — его «съедают» уроки, секции, школа. Во-вторых, становится меньше физической активности.

«Поэтому очень важно вместе с ребёнком перед началом учебного года составить график и продумать его так, чтобы у него оставалось время на себя и хотя бы на прогулки по свежему воздуху, — советует практикующий психолог Алина Котенко. — В младшей и средней школе дефицит активности испытывают 40% детей, в старшей — 80%. Если ребёнок хотя бы прогуливается, это снимает внутреннее напряжение».

Также Алина Котенко не рекомендует в первые учебные дни давить на детей и заставлять их делать уроки. Ведь стресс и переутомление плохо влияют на иммунную систему.

Важно вовремя заметить признаки переутомления. «Ребёнок не сосредоточен. Когда делает домашние задания, не может сконцентрироваться. На уроках вертится. Ночью не может долго заснуть, а днём, наоборот, чувствует сонливость. У него плохой аппетит, он худеет. Младшеклассник возбуждён, а старшеклассник агрессивен», — перечисляет психолог такие признаки.

Если вы это замечаете, снизьте нагрузки. А если симптомы не исчезают две-три недели, нужно обращаться к специалистам.

Войти в режим

За две недели до начала учебного года необходимо начинать перестраивать режим дня детей: раньше ложиться спать, раньше просыпаться. «Очень советую не сидеть дома, а больше двигаться и проводить время на свежем воздухе — лучше на даче, чем на море. После моря организм ребёнка перестраивается на новую климатическую среду, поэтому будет находиться в состоянии усталости и сниженного иммунитета», — говорит врач-педиатр Вера Изотова.

Не стоит забывать о режиме и когда занятия в школе уже начались. Ребёнок должен высыпаться, помните о режиме дня. «Девять часов ночного сна обязательны для учащегося начальной и средней школы. Ведь дети с правильным режимом сна более сконцентрированы на уроках, лучше запоминают материал и меньше утомляются», — объясняет Вера Изотова.

Она подчёркивает, что сон необходим ещё и потому, что гормон роста начинает вырабатываться примерно в половине первого ночи — при условии, что ребёнок ляжет спать не позднее 21:00. Если же он ложится спать очень поздно, у его организма остаётся меньше времени на выработку этого гормона, что серьёзно влияет на рост.

Будьте здоровы

Не поленитесь перед началом учебного года показать ребёнка нескольким врачам. Сперва стоит сдать три анализа — крови, мочи и кала. «Анализ крови покажет, страдает ли ребёнок от анемии, нет ли в организме воспалительного процесса. Анализ мочи даст информацию о том, как работают почки. А анализ кала покажет, нет ли у ребёнка глистов», — объясняет врач-педиатр Вера Изотова.

Следующий визит — к отоларингологу. «Он обнаруживает хронические тонзиллиты и воспалённые аденоиды. Этот же врач расскажет, что нужно делать, дабы избежать во время учебного года постоянных ангин», — говорит Вера Изотова.

Хирург-ортопед определит, есть ли у ребёнка искривление позвоночника или плоскостопие. После осмотра доктор даст рекомендации по обустройству рабочего места школьника, объяснит, как правильно нужно сидеть за столом, какими должны быть стул, рюкзак, обувь. Может назначить курс массажа или лечебно-профилактической физкультуры.

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Спорт и кружки

Спорт — это хорошо. Но изнуряющие тренировки в начале учебного года опасны потерей энергии и переутомлением. «Ребёнок только начинает учебную деятельность, не загружайте его в первые две недели дополнительными занятиями, не тащите его сразу в несколько кружков», — предупреждает врач-педиатр Вера Изотова.

Часто родители забывают о простом правиле: ребёнка нужно вести в тот кружок или секцию, которая нравится ему, а не маме или бабушке. «Очень важно найти занятие по душе. То, от которого ребёнок наполняется. Это должно не грузить, а радовать», — говорит Алина Котенко.

Она советует не нагружать школьника с первого же класса, а подождать год-два. По её словам, лучше отказаться от кружка, чем переутомить ребёнка.

Увидеть всё

Даже если ваш ребёнок не носит очки и вы уверены, что со зрением у него всё в порядке, перед школой обязательно пройдите полное обследование у офтальмолога. «Это необходимо, во-первых, для выявления уже существующей патологии, а во-вторых, для контроля зрения в дальнейшем. Ведь большие зрительные нагрузки и активный рост ребёнка могут спровоцировать проблемы со зрением», — объясняет заместитель главного врача национальной сети оптик «Люксоптика» Светлана Павловская.

Также уделите внимание профилактике — например, активным играм на свежем воздухе. «Во время перемен между уроками дети должны играть на улице, а не использовать игры на электронных гаджетах. Очень правильно во время перемен делать профилактическую зарядку для глаз», — говорит Светлана Павловская.

Кроме того, для здоровья глаз важно, чтобы у ребёнка не нарушался режим дня и отдыха, а также соблюдался сбалансированный режим питания, включая витамины.

Правильное питание

Ребёнка стоит приучать не только к режиму сна, но и к режиму питания, подходящему под школьное расписание, а если нужно, то и к новому меню.

«В меню малыша должно быть как можно больше свежих фруктов, овощей, зелени. Причём очень разнообразных, чтобы организм получал всю витаминную палитру», — советует диетолог, психолог и фитнес-тренер Татьяна Годард.

Не стоит перегружать желудок тяжёлыми блюдами вроде каш, белого хлеба или жирного мяса. Тушите или запекайте курицу, телятину, рыбу, делайте паровые тефтели и давайте их малышу вместе с красочными салатами, заправленными ложечкой оливкового масла. Следите, чтобы пища была только натуральной, — никаких консервантов, газировки и фастфуда. В интернете есть множество специальных рецептов для детей, которые позволят приготовить не только полезную, но и очень вкусную еду.

«Пока ребёнок привыкает к новому меню, которое наверняка сильно отличается от бабушкиного или «отпускного», вам придётся поднапрячься, чтобы готовить из полезных продуктов вкусные блюда. Ведь если не будет вкусно, ваше чадо станет требовать привычные вредные вкусняшки, в итоге — лишний вес, конфликты со сверстниками, низкий уровень энергии, слабый иммунитет, болезни, плохие оценки», — говорит Татьяна Годард.

Также она советует не забывать о завтраках, ведь часто ребёнок не может сконцентрироваться во время уроков из-за преждевременного чувства голода.

Освежить знания

Домашние задания на лето — предмет споров уже не первого поколения родителей и учителей. Стоит ли учиться на каникулах, или же дать ребёнку возможность нагуляться вдоволь, забыв про учебники?

«Я не советую нагружать детей всё лето. Июнь лучше отдохнуть, в июле иногда начинать заниматься, а уже августе вспоминать то, что проходили в предыдущем классе», — говорит учитель начальных классов Ирина Логвина.

Приобщать ребёнка к знаниям можно не только с помощью учебников и тетрадей. «Рекомендую как можно больше читать, ходить по музеям, чтобы у детей появилась заинтересованность получать новые знания», — отмечает Ирина Логвина.

А чтобы школа не ассоциировалась исключительно с уроками, можно устроить ребёнку встречу с одноклассниками до начала учебного года или же на ближайших выходных после 1 сентября.