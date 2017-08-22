В России задержали режиссера Серебренникова

Его подозревают в хищении средств, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа"

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников задержан по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на следственный комитет России (СКР).

Ранее по этому делу проходили его бывшие подчиненные, одна из которых дала показания против режиссера.

Действия режиссера Серебренникова квалифицируются по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Речь идет о хищении не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Ранее по этому делу были задержаны бывшие сотрудники Серебренникова. Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение и решить вопрос об избрании меры пресечения.

Режиссера отправят в СИЗО или под домашний арест, сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

"Поскольку Серебренников подозревается в организации мошенничества, ему может быть избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы", – сказал собеседник агентства.

Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге и доставили в Москву, сказал телеканалу "Дождь" его адвокат Дмитрий Харитонов. По его информации, сейчас худрук "Гоголь-центра" находится в СКР. Эти сведения подтвердил изданию РБК источник в центральном аппарате ведомства.

Актер Александр Горчилин, принимающий участие в съемках фильма Серебренникова о Викторе Цое, рассказал Русской службе ВВС, что 22 августа в Петербурге должен был пройти очередной съемочный день.

"Мы сейчас на площадке, уже некоторые загримировались, готовились снимать. Кирилл должен был быть, но его нет. Где он находится, мы не знаем", – рассказал актер.

Еще один актер на условиях анонимности сообщил Русской службе ВВС, что 21 августа Серебренников присутствовал на площадке в Петербурге.

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Напомним, в России дело о мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на проект "Платформа", было возбуждено еще в 2015 году, но известно о нем стало лишь в мае этого года, после того как в "Гоголь-центре", дома у Серебренникова и еще по нескольким адресам прошли обыски.

До сих пор обвиняемыми по делу проходили бывший бухгалтер театральной компании "Седьмая студия" Нина Масляева, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. Дело против них возбуждено по той же статье, что и сейчас против самого Серебренникова – о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, руководство "Седьмой студии" вступило в сговор с целью украсть средства, выделенные из бюджета на театральные постановки. Следствие утверждает, что похищены деньги, выделенные на спектакль "Сон в летнюю ночь", постановка которого не была осуществлена.

Зрители, которые видели спектакль, номинированный на премию "Золотая маска", готовы были давать показания об этом в суде, но это не повлияло на ход дела.

Серебренников до сих пор проходил по делу в качестве свидетеля. В его защиту выступали театральные деятели, в том числе Олег Табаков, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и Марк Захаров. Гендиректор Большого театра Владимир Урин направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил несогласие с обысками в "Гоголь-центре" и квартире режиссера.

Масляева и Малобродский находятся в СИЗO с мая. Итин был помещен под домашний арест.

В июне Масляева полностью признала вину и пошла на сделку со следствием, Малобродский и Итин – нет. А в начале августа стало известно, что Масляева дала показания против Серебренникова.

"Серебренников и Малобродский разработали план хищения средств, выделенных на разработку проекта "Платформа", – говорилось в показаниях бывшего бухгалтера. – Серебренников и Малобродский с моей помощью проводили обналичивание денежных средств".

Позже агентство Интерфакс со ссылкой на источник в окружении режиссера сообщало, что следствие по делу "Седьмой студии" назначило экспертизу заграничного паспорта Серебренникова. У режиссера забрали документ, что лишило его возможности выехать за границу.

"Седьмая студия" – театральная труппа, которая была создана Серебренниковым в 2012 году. Студия поставила более десяти постановок, а затем артисты труппы присоединились к составу театра "Гоголь-центр".