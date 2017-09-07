В мире ежегодно около 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством, – ВОЗ

Самоубийства стали второй из основных причин смерти среди молодых людей 15–29 лет

Ежегодно около 800 тысяч человек лишают себя жизни, а значительно большее число людей совершают попытки самоубийства. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

В глобальных масштабах для совершения самоубийства чаще всего используются пестициды, повешение и огнестрельное оружие.

Каждое самоубийство – это трагедия, которая влияет на семьи, общины и целые страны, оказывая долгосрочное воздействие на живущих. Самоубийства происходят на протяжении всего жизненного цикла, и в 2015 году они стали второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 15–29 лет в глобальных масштабах.

Самоубийства происходят не только в странах с высоким уровнем дохода, этот глобальный феномен характерен для всех регионов мира. Фактически более 78% самоубийств в мире произошли в 2015 году в странах с низким и средним уровнем дохода.

Самоубийства — это серьезная проблема общественного здравоохранения; однако при наличии своевременных, основанных на фактах и зачастую недорогостоящих мер вмешательства, самоубийства можно предотвращать. Для обеспечения эффективности национальных мер реагирования требуется всеобъемлющая межсекторальная стратегия предотвращения самоубийств.

Хотя в странах с высоким уровнем дохода четко прослежена связь между самоубийствами и психическими расстройствами (в первую очередь, депрессией и расстройствами, вызываемыми потреблением алкоголя), многие самоубийства совершаются импульсивно в моменты кризиса, когда утрачивается способность преодолевать стрессовые ситуации в жизни, такие как финансовые проблемы, разрыв отношений или хроническая боль и болезнь.

Кроме того, суицидальное поведение во многом ассоциируется с конфликтами, стихийными бедствиями, насилием, злоупотреблением или утратами, а также чувством изоляции.

Показатели самоубийств также высоки среди самых уязвимых групп, которые подвергаются дискриминации, например, беженцы и мигранты; коренное население; лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы (LGBTI); а также заключенные. Самым сильным фактором риска в плане самоубийства является предшествующая попытка самоубийства.

По оценкам, порядка 30% самоубийств в мире являются результатом самоотравления пестицидами, причем большинство таких случаев имеют место в деревенских и сельскохозяйственных районах стран с низким и средним уровнем дохода. Другими широко распространенными методами самоубийства являются повешение и использование огнестрельного оружия.

Знакомство с наиболее широко распространенными методами самоубийства важно для разработки таких стратегий предотвращения, которые подтвердили свою эффективность, как, например, ограничение доступа к средствам самоубийства.

Стигматизация, особенно в отношении психических расстройств и самоубийства, означает, что многие люди, задумывающиеся о том, чтобы лишить себя жизни или совершившие попытку самоубийства, не обращаются за помощью и поэтому не получают ту помощь, в которой они нуждаются.

Предотвращение самоубийств не получает достаточного внимания из-за отсутствия понимания того, что самоубийства являются крупной проблемой общественного здравоохранения, и что во многих сообществах существует табу на открытое обсуждение этой проблемы.

На сегодняшний день лишь немногие страны включили предотвращение самоубийств в число своих приоритетов здравоохранения, и лишь 28 стран сообщили о наличии национальной стратегии по предотвращению самоубийств.