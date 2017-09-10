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Главная » Общество » Северное море нагревается вдвое быстрее мирового океана, – экологи

Северное море нагревается вдвое быстрее мирового океана, – экологи

Северное море нагревается вдвое быстрее мирового океана, – экологи
Фото: dpa

Из-за этого там стало меньше трески

10.09.17 52
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Северное море на протяжении последних 45 лет нагревалось вдвое быстрее мирового океана. Если в среднем температура океанов за этот период выросла на 0,74 градуса, то Северное море потеплело на 1,67 градуса. Об этом в ответ на запрос партии зеленых сообщило немецкое министерство защиты окружающей среды со ссылкой на данные межправительственной группа экспертов по изменению климата (IPCC), передает DW.

Согласно различным подсчетам ученых, температура морей может возрасти к 2100 году еще на 1,7-3,2 градуса.

Изменения климата угрожают разрушением экосистем и биоразнообразию, в частности исчезновением видов, которые являются более чувствительными к температурам. В Северном море, в частности, сократилась популяция трески. Зато увеличивается количество рыб, которые обычно живут в более южных водах.

Немецкая партия зеленых призвала в связи с опубликованными данными усилить борьбу с изменениями климата.

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