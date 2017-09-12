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Главная » Общество » "Бедная Настя" пополнила "Чистилище" Миротворца

"Бедная Настя" пополнила "Чистилище" Миротворца

"Бедная Настя" пополнила "Чистилище" Миротворца
Елена Корикова / Фото из открытых источников

Елена Корикова приезжала на гастроли в оккупированный Крым

12.09.17 50
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Российская актриса Елена Корикова, которая прославилась своей ролью в сериале "Бедная Настя", попала в "Чистилище" украинского сайта "Миротворец", собирающего данные о боевиках и приверженцах российской агрессии против Украины. Информация об этом размещена в соответствующем разделе сайта.

В базу сайта актриса попала в связи с "сознательным нарушением государственной границы Украины, незаконной гастрольной деятельности на территории оккупированного Россией Крыма".

Корикова незаконно приезжала на гастроли в оккупированный Крым в марте 2016 года для участия в спектакле Московского независимого театра "Ты потрясающая баба" в Керчи и Ялте.

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