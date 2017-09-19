Фокус предлагает читателям высказаться о том, к каким мерам они готовы прибегнуть, столкнувшись с решением суда, которое кажется им неправосудным

18 сентября в Черноморске Одесской области завершился суд по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, которые привели к гибели 48 человек. Суд полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, обвинённых в организации массовых беспорядков и участии в них. Доказательства их вины, представленные обвинением, признали несостоятельными.

Многие украинцы восприняли решение суда как насмешку над правосудием и обвинили в этом судей. Их оппоненты взывали к рассудку, подчёркивая, что суд не имел права принять другое решение, учитывая качество работы следствия. Нашлись люди, которые продемонстрировали своё возмущение радикально: попытались штурмовать здание суда, вступив в потасовку с полицией, одному из оправданных антимайдановцев пробили голову.

Фокус предлагает читателям высказаться о том, к каким мерам они готовы прибегнуть, столкнувшись с не устраивающим их решением суда, выбрав те утверждения, с которыми согласны.