У побережья Мексики родился тропический шторм "Пилар"

У западного побережья Мексики сформировался тропический шторм "Пилар". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC).
На данный момент "Пилар" находится в 110 км к западу от расположенного на тихоокеанском побережье Мексики города Мансанильо.
Скорость ветра достигает 72 км/ч. Шторм движется на северо-запад со скоростью 12 км/ч.
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Напомним, 17 сентября в Атлантическом океане недалеко от берегов Южной Америки и Карибского моря сформировался тропический шторм "Мария". Позже он усилился до урагана.