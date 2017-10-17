Определены самые опасные мегаполисы для женщин

В числе самых безопасных – Париж, Токио и Лондон

Благотворительная организация Thomson Reuters Foundation провела исследование и узнала, в каких мировых мегаполисах женщинам больше всего угрожает опасность. Об этом сообщает УНИАН.

Согласно данным опроса, самым опасным для женщин мегаполисом признали Каир. Второе и третье место разделили между собой пакистанский Карачи и столица ДР Конго Киншаса.

Четвертое и пятое место заняли индийский Дели и столица Перу Лима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Составлен рейтинг самых счастливых городов Европы

Также в первую десятку попали столицы Мексики (Мехико Сити), Бангладеш (Дака), Нигерии (Лагос), Индонезии (Джакарта) и турецкий город Стамбул.

А среди самых безопасных мегаполисов оказались Париж, Токио и Лондон.