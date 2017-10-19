ОРВИ в Украине уже заболели более 165 тысяч человек

Летальных случаев пока не было

За последнюю неделю ОРВИ заболели более 165 тысяч человек.

Об этом говорится в информационном бюллетене Центра гриппа и ОРВИ в Украине, сообщает УНН

"За отчетную неделю ОРВИ заболело 165 669 человек, из них 71,4% дети до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины 404,7 на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство заболевших из Киевской области - 733,4, наименьший - в Тернопольской областях - 196,7 на 100 тыс. населения.

Летальных случаев от гриппа на отчетной неделе не было.

Напомним, в Украине 1,2 млн человек страдают психическими расстройствами.