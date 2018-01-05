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Главная » Общество » Минздрав готов позволить знахарям и целителям работать без спецразрешений

Минздрав готов позволить знахарям и целителям работать без спецразрешений

Минздрав готов позволить знахарям и целителям работать без спецразрешений
Фото: jobandrest.com

Целительство не относится к компетенции министерства, поскольку не соответствует современным медицинским научным знаниям

05.01.18 597
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Министерство здравоохранения инициирует отмену специального разрешения на занятие народной медициной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующий законопроект сейчас находится на общественном обсуждении.

"Регламентация работы целителей, практикующих народную или альтернативную медицину, не может относиться к компетенции министерства, поскольку такая практика не соответствует современным медицинским научным знаниям. Поэтому Минздрав Украины предлагает отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) путем отмены статьи 74 "Основ законодательства Украины о здравоохранении", – говорится в законопроекте.

Понятие народной медицины в законодательстве определено как "методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, основанные на опыте многих поколений людей, устоявшиеся в народных традициях и не нуждающиеся в государственной регистрации".

При этом в министерстве подчеркивают, что применять это определение на практике невозможно.

В частности, законодательством не предусмотрены критерии подтверждения опыта многих поколений и устоявшихся традиций: это могут подтвердить только специалисты-этнологи или культурологи. Исследование традиций и опыта многих поколений народа не относится к компетенции Минздрава.

Кроме того, народные методы не входят в арсенал современной доказательной медицины, а, следовательно, их безопасность и эффективность никем и никогда не проверялась в условиях строгих научных экспериментов.

Большинство методов альтернативной и народной медицины базируются на идеях, которые противоречат современной научной картине мира и медицинской науке.

Для проверки методов альтернативной медицины, которые бы гарантировали их безопасность и действенность, необходимо проводить научные и клинические исследования по принятым методикам.

Но такие исследования длятся годами и требуют значительного финансирования и широкого привлечения экспертов, то есть ни один из методов народной медицины никак нельзя проверить "на месте" в момент обращения целителя за разрешением.

Существующая процедура аттестации и экспертизы целителей не позволяет министерству выдать разрешительные документы, поскольку невозможно гарантировать безопасность используемых ими методов для пациентов, а все ранее выданные разрешения на занятие целительством создают потенциальную опасность для граждан, поскольку такие разрешения никоим образом не гарантируют безопасность пациентов при их обращении к целителям.

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