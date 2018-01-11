Кириленко предложил обложить дополнительным военным сбором украинских "гастролеров" в РФ

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко предлагает вносить выступающих в РФ украинских артистов в специальный реестр и сопровождать трансляцию их выступлений на телевидении особыми титрами. Об этом он написал в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала года принято более 1300 решений о запрете иностранцам въезда в Украину

"По "нашим" гастролерам в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но если едешь в РФ на гастроли: 1) сообщаешь, 2) попадаешь в спецреестр, 3) на ТВ во время выступления или клипа надпись: "этот артист гастролирует в стране-агрессоре", 4 ) в Украине платишь дополнительный военный сбор.

Напомним, в конце декабря вступил в силу закон о порядке гастролей российских артистов в Украине.