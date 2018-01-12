В Ивано-Франковске из-за кори продлили школьные каникулы

В Ивано-Франковске из-за вспышки заболеваемости корью продлили школьные каникулы до 21 января. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
"Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, состоявшейся под председательством заместителя городского головы Алексея Кайды 12 января. Таким образом, вынужденные каникулы продлятся до 21 января включительно. Исключение - СШ №6 (Опришовцы), где зарегистрировано наибольшее количество больных - там каникулы продлят на 2 недели", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в городе обязали директоров школ, дошкольных и внешкольных учреждений вести четкий мониторинг случаев заболевания корью и оперативно об этом сообщать.