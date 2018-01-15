Об этом пишет "Думская".

Соответствующее распоряжение митрополит Одесский и Измаильский Агафангел подписал 11 января. Кроме того, во всех храмах Одесской епархии ежедневно должны совершаться молебны "о болящих и прекращении морового поветрия".

По мнению архиерея, вопрос вакцинации – это сугубо медицинский аспект, не имеющий духовных основ.

"Решение о прививке или отказе от нее должны принимать лишь родители ребенка; священник же не имеет права влиять на принятие решений родителями, подвергая риску здоровье и жизнь детей", — отмечается в распоряжении Агафангела.

Напомним, где в Киеве можно приобрести вакцину против кори.