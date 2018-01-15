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Главная » Общество » Фото Одесским священникам УПЦ МП запретили читать антипрививочные проповеди
Корь в Украине

Фото Одесским священникам УПЦ МП запретили читать антипрививочные проповеди

<span class="label red">Фото</span> Одесским священникам УПЦ МП запретили читать антипрививочные проповеди
Фото: "СЛОВО"

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел предписал ежедневно совершать молебны "о болящих и прекращении морового поветрия"

15.01.18 119
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В Одессе из-за вспышки кори священникам УПЦ Московского патриархата запретили проводить антипрививочную агитацию, так как это "сугубо медицинский аспект".

Об этом пишет "Думская".

Соответствующее распоряжение митрополит Одесский и Измаильский Агафангел подписал 11 января. Кроме того, во всех храмах Одесской епархии ежедневно должны совершаться молебны "о болящих и прекращении морового поветрия".

По мнению архиерея, вопрос вакцинации – это сугубо медицинский аспект, не имеющий духовных основ.

"Решение о прививке или отказе от нее должны принимать лишь родители ребенка; священник же не имеет права влиять на принятие решений родителями, подвергая риску здоровье и жизнь детей", — отмечается в распоряжении Агафангела.

Напомним, где в Киеве можно приобрести вакцину против кори.

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