В Одессе из-за вспышки кори священникам УПЦ Московского патриархата запретили проводить антипрививочную агитацию, так как это "сугубо медицинский аспект".
Об этом пишет "Думская".
Соответствующее распоряжение митрополит Одесский и Измаильский Агафангел подписал 11 января. Кроме того, во всех храмах Одесской епархии ежедневно должны совершаться молебны "о болящих и прекращении морового поветрия".
По мнению архиерея, вопрос вакцинации – это сугубо медицинский аспект, не имеющий духовных основ.
"Решение о прививке или отказе от нее должны принимать лишь родители ребенка; священник же не имеет права влиять на принятие решений родителями, подвергая риску здоровье и жизнь детей", — отмечается в распоряжении Агафангела.