И как себя вести в ней

Появился список правил для безопасного купания на Крещение в Киеве, а также перечень безопасных мест, в которых можно окунуться.

Об этом сообщает пресс-служба киевского коммунального предприятия "Плесо".

Готовиться к омовению рекомендуют постепенно. Не рекомендуется нырять в прорубь без предварительного закаливания. также перед омовением рекомендуют проконсультироваться с врачем и выбирать для купания только специально обустроенные локации. Ни до, ни после погружения не рекомендуется употреблять алкоголь. Спиртное создает обманчивое ощущение тепла, а на самом деле ускоряет охлаждение организма.

Само омовение рекомендуют совершать без резких движений, не погружаясь в воду с головой. Также не советуют плавать в проруби. Во время пребывания в воде, следует внимательно следить за возможными замечаниями дежурных спасателей и беспрекословно выполнять их указания.

Выходить на сушу после омовения рекомендуют постепенно, чтобы не подскользнуться на льду. Рекомендуется переодеться в теплую свободную одежду и согреваться исключительно безалкогольными напитками.

Кроме того, опубликован список локаций, на которых можно будет безопасно совершить крещенское омовение.

Безопасные локации в Днепровском районе:

пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке);

пляж "Венеция" (остров Долобецкий, рядом с Городом спорта)

пляж "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)

пляж "Центральный" (Труханов остров, рядом с пешеходным мостом)

пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины)

пляж "Радужный" (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины)

Безопасные локации в Оболонском и Деснянском районах: