Корь наступает. Вспышка или эпидемия

КТО ОНА Детский инфекционист, иммунолог, кандидат медицинских наук ПОЧЕМУ ОНА Является учёным секретарём Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского Национальной академии медицинских наук Украины

Всё о кори

Корь — цикличное заболевание, вспышки которого наблюдаются каждые 4–5 лет. Сейчас повторяется ситуация со вспышкой кори в 2011–2012 году. По официальным данным, на 2012 год было 12 тысяч больных корью и один летальный исход, в 2005–2006 годах около 42 тысяч заболевших. Думаю, сейчас заболеет ещё больше людей, есть риск, что вспышка перейдёт в эпидемию. За эти пять лет у нас были большие проблемы с обеспечением вакцинами, поэтому есть много не привитых от кори детей.

Согласно действующему календарю вакцинации, ребёнку нужно сделать две плановые прививки от кори (КПК: корь, краснуха и паротит) — в год и в шесть лет. По состоянию на конец 2017 года первую прививку КПК сделали 56% детей, и это дети до одного года, по второй прививке показатель гораздо ниже. А вторая прививка как раз закрепляет иммунный ответ организма, чтобы не заболеть. К тому же в шесть лет ребёнок уже ходит в детский сад, уровень контактов у него гораздо выше, как и риск заразиться.

Опасность кори в том, что она начинается как обычная острая респираторная инфекция. Понять, что это корь, можно только по классическому высыпанию или по более ранним высыпаниям на слизистых, но их увидят только очень внимательные доктора. Поначалу кажется, что это лишь ОРЗ. Но заразным человек становится уже в конце инкубационного периода. Корь — очень заразное инфекционное заболевание, при контакте больного с десятью людьми, которые не болели корью или не привиты, заболеют девять.

Вакцинированные люди изредка тоже могут заболеть корью. Вакцинация против кори не даёт 100-процентной защиты в том числе из-за индивидуальных особенностей организма. Но в 96% всё же вырабатывается необходимое для защиты количество антител. Есть случаи, когда заболевает ребёнок, и со слов мамы, он был вакцинирован, но может выясниться, что ему делали только одну прививку, когда ему был годик, а сейчас ему 8 лет, и в 6 лет он не вакцинирован повторно. Дети заболевают из-за неполного курса вакцинации.

"Тяжесть течения заболевания нельзя спрогнозировать. В одном случае из 30 наступает тяжёлая пневмония. Энцефалит — один случай на 300, летальный исход — один на 3000"

Если делать прививку в период активности острых респираторных заболеваний, то может оказаться, что в этот момент ребёнок уже находится в инкубационном периоде ОРЗ (аденовирусной, риновирусной инфекции, парагриппа или же самого гриппа). Ведь при осмотре ребёнка этого не видно. Подчёркиваю, он может заболеть после, а не вследствие прививки. Это отвращает родителей от вакцинации, потому что объяснение у них одно: ребёнок был здоров, а когда вакцинировали, заболел. Но если всё это понимать и разъяснять, то родители, не сделавшие своим детям прививки от кори, пойдут и сделают это сейчас.

Если говорить об осложнениях, с корью ситуация следующая. Тяжесть течения заболевания нельзя спрогнозировать. В одном случае из 30 наступает тяжёлая пневмония. Энцефалит — один случай на 300, летальный исход — один на 3000. Если расценивать осложнения после вакцинации, которые бывают, то это один случай анафилактического шока или энцефалита на миллион введённых доз.

Взрослым рекомендуют делать вакцинацию до 30 лет. Эта цифра появилась в 2008 году, когда проводили кампанию дополнительной вакцинации против кори. Возраст 30 лет рассчитывали, отталкиваясь от того, с какого года началась вакцинация против кори в стране и сколько было привитых по возрастным группам, в какой возрастной группе болели корью на то время. Прошло десять лет, а та же цифра осталась. За эти годы ничего не поменялось, поэтому цифра эта очень приблизительна.

Делать прививки взрослым нужно в том случае, если человек не привит и не болел. Если вы вакцинировались очень давно, например, более 10–15 лет назад, или делали одну прививку, можно сделать анализ на напряжённость иммунитета против кори. Он определяет специфические антитела иммуноглобулина G против возбудителя кори, и если результат будет 200 МО и больше, можно утверждать, что вы защищены. Корь у взрослых — тоже непростое заболевание. Оно опасно прежде всего вирусными коревыми пневмониями, которые проходят очень тяжело. Также опасны энцефалиты, 15% которых заканчиваются летально, а в 30% случаев с энцефалитами люди остаются с ограниченными возможностями до конца жизни.

У меня большие сомнения, что меры КГГА по профилактике кори будут эффективными. Они только создадут ажиотаж и очереди в поликлиниках. К тому же нет уверенности, что справка, которую принесут родители, будет соответствовать действительности. Раз уж есть вспышка кори в Киеве, эффективнее было бы продлить каникулы на эти две недели, чтобы дети не контактировали, и использовать это время для организации вакцинации. Эти данные в поликлиниках должны быть, тем более что подъём заболеваемости корью в Украине отмечается ещё с 2017 года.

В нашем обществе запреты, наказания однозначно не будут работать. Я мама трёх детей, и заинтересована в том, чтобы они не болели. Если у меня есть сомнения в препарате, его пользе или вреде, я собираю информацию. У нас кампании проходят в двух направлениях: людям или навязывают неполную информацию, или начинают запугивать. И это тоже отталкивает. Нужно правильно строить политику, объяснять и говорить правду.

Коллективная защита

Коллективный иммунитет означает уверенность. Если я встречаюсь с возбудителями болезней, от которых вакцинирована, то не заболеваю, и в дальнейшем не являюсь источником заражения для окружающих. И когда в обществе 95% таких же людей, то возбудителю некуда распространяться, не к кому цепляться. Коллективный иммунитет даёт уверенность, что инфекция не будет идти дальше. Исключение составят единичные случаи — те люди, у которых не вырабатываются в достаточном количестве антитела, и люди с противопоказаниями к прививкам, но их небольшой процент.

Иммунная защита работает индивидуально. У одного человека титры остаются активными десять лет, у другого — 15–20 лет. Но это нужно отслеживать и изучать на протяжении многих десятилетий, чтобы понимать, насколько мы контролируем ситуацию. В 2016 году США объявили, что их территория свободна от кори. Если честно, я тогда подумала, какие они смелые. А сейчас у них есть вспышки этого заболевания.

Коллективный иммунитет работает, если вакцинация в возрастных группах охватывает 90 и больше процентов. А если на конец августа 2017 год было привито от кори 56% детей до одного года, и нет чёткой информации по другим возрастным группам, это значит, что мы инфекцию не контролируем.

Чтобы коллективный иммунитет восстановился, нужно время и действия. Но для этого требуется выстроить систему вакцинации и контроля её эффективности. Например, создать электронный реестр вакцинированных людей и пофамильно знать, кто делал прививки и какие, а кто — нет. Мы разработали паспорта иммунизации на двух языках с календарём прививок и подавали этот проект в Минздрав ещё в 2015 году. Но его не реализовали.

На уровне государства

По классификации ВОЗ Украина относится ко второй стадии по элиминации кори. Первая стадия — когда страна не контролирует инфекцию, не проводит плановые вакцинации. Вторая стадия — когда есть контроль, случаются вспышки, есть плановая вакцинация против кори. Третья стадия — приближение к устранению кори как возбудителя. В 2005–2010 годах, когда в Украине действовала первая программа по устранению инфекции, мы относились ко второй стадии.

"Делать прививки взрослым нужно в том случае, если человек не привит и не болел. Если вы вакцинировались очень давно, например, более 10–15 лет назад, или делали одну прививку, можно сделать анализ на напряжённость иммунитета против кори"

Цифрами манипулируют. Когда обнародуют официальные данные об уровне охвата вакцинацией, то подаются данные только о детях до года. На сегодняшний день вакцинировано до 80% детей до года, но по некоторым регионам, а не по стране целиком. И даже если бы было 90%, это не говорит о том, что иммунная защита от кори у населения есть.

В 2015 году закупили только 35% вакцин КПК от необходимого объёма. В 2016 году было 60%, в прошлом году получили 500 тысяч доз, это около 70% от потребностей, но они ещё будут доставляться. И когда говорят о том, что поставлено уже 97% вакцин за 2016 год, — это грубая манипуляция. Эти проценты означают закупки вакцин от выделенных средств (что утверждается постановлением КМУ), а не от реальных потребностей.

Только в 2009 году было профинансировано 85% от потребностей. В дальнейшем финансирование снижалось и программа не выполнялась, хотя была принята как закон. И когда регионы подают заявки на определённое количество доз, им в 100-процентном объёме их не обеспечивают. Потому что выделенные из бюджета деньги не покрывают реальные потребности. Из-за этого очень тяжело реально оценить ситуацию.

Международные закупки вакцин — политический вопрос. Это было ситуативное решение, больше политическое, чтобы наладить свои механизмы закупок. Прошло три года, и на 2019 год Минздрав уже должен подавать свою систему. Но её до сих пор нет. А производителям нужно подавать заявки на 2–2,5 года наперёд, потому что процесс создания вакцины долгий и сложный.

Гуманитарные грузы вакцин ситуацию не исправят. Это слишком маленькие по объёму партии, чтобы повлиять на обеспеченность вакцинами. И срок реализации гуманитарных вакцин нужно тщательно проверять. Ведь если мы не можем использовать вакцины в срок, нам нужно их утилизировать, а это большие деньги и непростая процедура, особенно это касается живых вакцин. С полио у нас уже была такая ситуация.

Чтобы измерить эффективность вакцинации, нужно учитывать множество факторов. Это и идентификация возбудителей болезни, и определение того, как работают вакцины, и проверка напряжённости иммунитета. На это тоже необходимы средства и ресурсы для контроля. Поэтому нужна программа, более обширная, чем закупки вакцин.

В ноябре 2016 года был представлен проект Кабинета министров об утверждении концепции общественного здоровья. Я была настроена очень оптимистично, так как там была вписана программа по контролю инфекций на 2018–2020 годы. В августе 2017-го это постановление было принято, и в окончательной версии программы по вакцинации там не было, остался только план по ВИЧ/СПИД. Я понимаю, это тоже проблема, но в неё есть зарубежные вливания. А проблему вакциноконтролируемых инфекций за нас никто не решит и контролировать её не будет. Если мы сами не определяем это как приоритет, то никто нам не поможет.

В 553-м указе президента от 13 декабря 2016 года о правах людей с ограниченными возможностями был пункт о создании государственной программы иммунопрофилактики и контроле инфекционных заболеваний. В нём указано, что нужно разработать государственную целевую программу. Но это не выполнено до сих пор.

"В 2015 году закупили только 35% вакцин КПК от необходимого объёма. В 2016 году было 60%, в прошлом году получили 500 тысяч доз, это около 70% от потребностей, но они ещё будут доставляться"

Я не люблю панику. Но нельзя недооценивать ситуацию с инфекционными заболеваниями, которая не контролируется и прогрессирует. Речь идёт о безопасности страны, в которой продолжается война.

Для медиков постоянно проводят тренинги, встречи. Я тоже в этом участвовала, преподавала интернам и врачам. По опыту поняла, что формирование позиции по иммунопрофилактике нужно закладывать уже в учебных заведениях. Не только в институтах, но и в колледжах. А деньги, которые тратят на такое обучение, было бы целесообразнее потратить на создание электронного реестра вакцинации, по которому можно было бы чётко знать реальную ситуацию.

Процесс вакцинации сложный. В нём есть три большие составляющие, которые должны взаимодействовать единовременно и являются одинаково важными. Первое — чем делать прививки. Вакцины — специфические препараты, на изготовление которых нужно время. Функция их закупки возложена на государство. Вторая составляющая — компетентное медицинское сопровождение. И третий компонент — расположенность населения к вакцинации. Всё это должно работать одновременно, и только тогда мы сможем сказать однозначно, что контролируем ситуацию. Позитивное отношение к вакцинации у нас относительно хорошее — до 78%, по данным опросов ВОЗ, ЮНИСЕФ. При этом очень низкие показатели по уровню вакцинации возрастных групп. Поэтому неправильно возлагать ответственность за это только на родителей, необходимо комплексное решение проблемы.

Государственная политика по иммунопрофилактике у нас на деле просто декларирована, она не реализовывается. Главная проблема — организация вакцинального процесса. Он должен быть беспрерывным и системным, только тогда он может быть результативным.