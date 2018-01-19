Соответствующий комментарий Ирина Луценко обнародовала под Facebook-постом, в котором и было опубликовано видео.

"Генеральная репетиция перед показательным выступлением - поздравлением семьи с Новым Годом. Черчилль берет уроки танцев, чтобы торжественно поздравить нас с Годом cобаки ", - гласила подпись к видеозаписи, которая датируется 30 декабря.

Ирина Луценко поблагодарила пользователей Сети за адекватную реакцию на веселую семейную видеозапись.

"Спасибо всем, кто адекватно оценил мое видео. Я просто хотела показать, что такое простые человеческие радости: семья дома, любимый пес, который обожает своего хозяина и с удовольствием танцует латину, ему это нравится, хозяину - тоже, мы наслаждаемся компанией друг друга. Старший сын уже некоторое время не живет с нами, у него своя семья, но младший, как правило, видит нас с мужем поздно ночью, поэтому с огромным удовольствием наблюдал за нами. Понимаете, работа и профессиональные обязанности - это не все. Вот именно такие яркие и трогательные моменты и есть ЖИЗНЬ. И это мы с Юрой храним уже 29 лет! Поэтому еще раз спасибо всем, кто понял эту теплую "историю к кофе", - подчеркнула Ирина Луценко.

Напомним, во время землетрясения в Мексике собака спасла более 50 человек.