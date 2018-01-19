19 января в Украине попрощались с тремя бойцами АТО, погибшими 17 января.

О похоронах Сергея Иванова в Новых Санжарах Полтавской области рассказало местное издание "ltava.poltava.ua".

Почтить память сержанта пришли его друзья, боевые товарищи и односельчане. С 2015 года Сергей Иванов с позывным "Акула" служил по контракту в 54 отдельной механизированной бригаде, располагавшейся в Бахмуте.

В Смиле Черкасской области был похоронен боец Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Михаил Димитров, который носил позывной "Гайдамака". Как сообщает Апостроф, он умер в госпитале 17 января от тяжелого ранения, которое получил под Авдеевкой. Там он находился на дислокации с лета прошлого года.

В Ивано - Франковске прощались с бойцом Добровольческого украинского корпуса Правый Сектор Андреем Витвицким. На передовой его знали под псевдонимом "Спикер". У него осталась дочь.