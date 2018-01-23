В Украине остаются без света более 100 населенных пунктов

В Украине по состоянию на утро вторника, 23 января, остаются обесточенными 109 населенных пунктов в четырех областях.
Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В частности, без света 68 населенных пунктов в Одесской области, 24 – в Черкасской, 10 – в Херсонской и 7 – в Запорожской области.
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"К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении.
Также продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в г. Вилково.
"Для энергообеспечения насосной станции, двух школ и больницы города привлечены 2 передвижные электростанции ГСЧС. Населенный пункт водоснабжением обеспечен, теплоснабжением – частично. В Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города", – отметили в ГСЧС.
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