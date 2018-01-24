Первый фейк придумал дьявол, - Папа Франциск

Папа Римский Франциск осудил использование фейковых новостей для достижения политических целей. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Понтифик осудил "зло лживой информации" фейковых новостей в документе под названием "Истина освободит вас – фейковые новости и журналистика за мир", выпущенном ко Всемирному дню социальных коммуникаций католической церкви 13 мая.

Папа Франциск сравнил распространение ложных новостей с библейской историей о дьяволе, который, притворившись змеей, убедил Еву съесть запретный плод. Он сказал, что сатана "скормил" Еве неправильную информацию.

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"Нам нужно разоблачить то, что можно назвать" змеиной тактикой", используемой теми, кто маскируется, чтобы нанести удар в любое время и в любом месте", - подчеркнул Папа Римский.

Понтифик отметил, что роль журналистов - это "не просто работа, а миссия", и журналисты несут особую ответственность за то, чтобы не распространять фальшивые новости.

"Распространение фальшивых новостей может способствовать достижению конкретных целей, влиянию на политические решения и удовлетворению экономических интересов", - пишет Папа, осуждая манипулятивное использование социальных сетей и других форм коммуникации.

Папа Франциск призвал к "образованию за правду", которая поможет людям различать, оценивать и понимать новости, чтобы распознать "хитрую и опасную форму искушения, которая проникает в сердце с ложными и привлекательными аргументами".