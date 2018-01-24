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Главная » Общество » Первый фейк придумал дьявол, - Папа Франциск

Первый фейк придумал дьявол, - Папа Франциск

Первый фейк придумал дьявол, - Папа Франциск
Папа Франциск / Фото: catholicnewsagency.com

Великий Понтифик призвал бороться против "зла лживой информации"

24.01.18 280
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Папа Римский Франциск осудил использование фейковых новостей для достижения политических целей. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Понтифик осудил "зло лживой информации" фейковых новостей в документе под названием "Истина освободит вас – фейковые новости и журналистика за мир", выпущенном ко Всемирному дню социальных коммуникаций католической церкви 13 мая.

Папа Франциск сравнил распространение ложных новостей с библейской историей о дьяволе, который, притворившись змеей, убедил Еву съесть запретный плод. Он сказал, что сатана "скормил" Еве неправильную информацию.

"Нам нужно разоблачить то, что можно назвать" змеиной тактикой", используемой теми, кто маскируется, чтобы нанести удар в любое время и в любом месте", - подчеркнул Папа Римский.

Понтифик отметил, что роль журналистов - это "не просто работа, а миссия", и журналисты несут особую ответственность за то, чтобы не распространять фальшивые новости.

"Распространение фальшивых новостей может способствовать достижению конкретных целей, влиянию на политические решения и удовлетворению экономических интересов", - пишет Папа, осуждая манипулятивное использование социальных сетей и других форм коммуникации.

Папа Франциск призвал к "образованию за правду", которая поможет людям различать, оценивать и понимать новости, чтобы распознать "хитрую и опасную форму искушения, которая проникает в сердце с ложными и привлекательными аргументами".

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