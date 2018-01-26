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Главная » Общество » Гриневич рассказала, как остановить отток "мозгов" за границу

Гриневич рассказала, как остановить отток "мозгов" за границу

Гриневич рассказала, как остановить отток "мозгов" за границу
Фото: sunrise-r9.org

Прежде всего – необходимо обеспечить качество образования

26.01.18 151
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Повышение требований к качеству образования и обеспечение качества образования позволит остановить отток студентов в зарубежные вузы.

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич на расширенном заседании коллегии МОН по вопросам изменений в высшем образовании, передает Укринформ

"Чем мы можем привлечь студентов, остановить их (выезд на учебу за границу, - ред.), так это только возрастающим качеством высшего образования, высшим образованием, которое направлено на ожидания рынка труда, на опережение. Чтобы повысить качество образования, мы предлагаем определить три приоритетных направления изменений: создание механизмов для обеспечения качества образования, которые все еще в Украине практически отсутствуют. Второе — интеграция в европейское пространство высшего образования и научных исследований. Третье — формирование и развитие образования в течение жизни, которое сегодня в Украине фактически в зародышевом состоянии", — сказала Гриневич.

Министр заметила, что среди причин отъезда в иностранные вузы студентов и преподавателей - не только недофинансирование высшего образования. По словам Гриневич, этот процесс обусловлен и внутренней жизнью самих вузов - забюрократизованностью процессов, нежеланием изменений. 

По мнению Гриневич, обеспечение качества образования возможно, среди прочего, благодаря таким инструментам, которые доказали свою эффективность: вступление в вузы по результатам ВНО, единый профессиональный экзамен в магистратуру, адресное размещение государственного заказа (место за абитуриентом), конкурсное распределение госзаказа в магистратуру.

"Эти инструменты надо совершенствовать и развивать. ...Там, где нет прозрачных правил игры, начинается ручное управление, основанное на совсем других ценностях", - резюмировала Гриневич.

Отдельное внимание, по словам министра, необходимо уделить современному содержанию образования. 

"Мы работаем сейчас над новыми стандартами. Основная идея этих стандартов должна базироваться на компетентностном подходе, должна включать формирование общих компетентностей и потребности рынка труда", - сказала Гриневич.

По ее словам, уже разработано около 200 проектов стандартов бакалавров и магистров. В 2018 году планируется разработка стандартов докторов философии (образовательная часть) и младших бакалавров.

Напомним, результат международного языкового экзамена можно будет засчитать как оценку за ГИА.

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