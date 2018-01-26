Гриневич рассказала, как остановить отток "мозгов" за границу

Повышение требований к качеству образования и обеспечение качества образования позволит остановить отток студентов в зарубежные вузы.
Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич на расширенном заседании коллегии МОН по вопросам изменений в высшем образовании, передает Укринформ.
"Чем мы можем привлечь студентов, остановить их (выезд на учебу за границу, - ред.), так это только возрастающим качеством высшего образования, высшим образованием, которое направлено на ожидания рынка труда, на опережение. Чтобы повысить качество образования, мы предлагаем определить три приоритетных направления изменений: создание механизмов для обеспечения качества образования, которые все еще в Украине практически отсутствуют. Второе — интеграция в европейское пространство высшего образования и научных исследований. Третье — формирование и развитие образования в течение жизни, которое сегодня в Украине фактически в зародышевом состоянии", — сказала Гриневич.
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Министр заметила, что среди причин отъезда в иностранные вузы студентов и преподавателей - не только недофинансирование высшего образования. По словам Гриневич, этот процесс обусловлен и внутренней жизнью самих вузов - забюрократизованностью процессов, нежеланием изменений.
По мнению Гриневич, обеспечение качества образования возможно, среди прочего, благодаря таким инструментам, которые доказали свою эффективность: вступление в вузы по результатам ВНО, единый профессиональный экзамен в магистратуру, адресное размещение государственного заказа (место за абитуриентом), конкурсное распределение госзаказа в магистратуру.
"Эти инструменты надо совершенствовать и развивать. ...Там, где нет прозрачных правил игры, начинается ручное управление, основанное на совсем других ценностях", - резюмировала Гриневич.
Отдельное внимание, по словам министра, необходимо уделить современному содержанию образования.
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"Мы работаем сейчас над новыми стандартами. Основная идея этих стандартов должна базироваться на компетентностном подходе, должна включать формирование общих компетентностей и потребности рынка труда", - сказала Гриневич.
По ее словам, уже разработано около 200 проектов стандартов бакалавров и магистров. В 2018 году планируется разработка стандартов докторов философии (образовательная часть) и младших бакалавров.
Напомним, результат международного языкового экзамена можно будет засчитать как оценку за ГИА.