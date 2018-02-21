Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах

Мне 28 лет. Я отношусь к поколению Y. Впрочем, как большинство моих друзей и коллег. До того как я начала готовить эту статью, мне казалось, что мы типичные представители молодёжи в стране. Ходим на работу — не на ту, которая с девяти до пяти, а на ту, которая приносит удовольствие и деньги. Смотрим премьеры фильмов в кинотеатрах, сериалы на Netflix, читаем книги (иногда даже в оригинале) и бесконечно листаем ленту новостей. Мы серьёзно погрязли в политике, чётко знаем, кого не хотим видеть следующим президентом Украины, и иногда даже спорим на этот счёт. С удовольствием делаем покупки, процент от которых идёт на помощь людям, и думаем при этом, что спасаем мир. Мы живём сегодняшним днём: арендуем квартиры, обедаем в кафе и стараемся путешествовать хотя бы раз в год. Среди наших друзей есть гомосексуалы, но нет гомофобов. Мы толерантны. И искренне верим в то, что все мы open-minded.

Моему брату 19. Он из поколения Z. Его друзья невероятно стильные и красивые молодые люди. Они всегда знают, чего хотят. Быстро шопятся. Мало разговаривают. Цинично шутят. Никуда не спешат и много читают. Их бесит банальность и разговор впустую. Они не знают, что существуют другие такси, кроме Uber. Понятия не имеют, что когда-то человечество покупало билеты, простояв в очереди в железнодорожной кассе добрых полтора часа. Они родились с айфоном в руке. И не сидят в Facebook. В обществе они настолько хорошо себя ведут, что аж зубы сводит. Они образованны, начитанны и ко всему относятся с определённой долей снобизма. Они не обсуждают других людей — им всё равно. На Западе их называют "поколением серьёзных тинейджеров".

Украинские миллениалы сегодня приближаются к расцвету лет. 8 млн человек — фактически пятая часть населения

Так выглядит мир молодых людей, в котором я живу. Примерно так же описывают поколения Y и Z в западных медиа (для удобства их часто объединяют одним термином — "миллениалы"). Однако правда в том, что большинство украинских миллениалов значительно отличается от этих несколько идеализированных представлений. Я понимаю это каждый раз, когда закрываю страницу Facebook и выезжаю за пределы крупных городов. Украинская молодёжь вообще не такая, как о ней принято думать. С одной стороны, мы все стремимся в Европу, с другой — советские скрепы очень плотно сидят в нас. Социологическая компания GfK Ukraine, Центр "Новая Европа" и Фонд им. Фридриха Эберта провели большое исследование. Они опросили 2 тыс. респондентов в возрасте от 14 до 29 лет, проживающих по всей территории Украины, для того чтобы понять и оценить мировоззрение, поведение и настроение украинской молодёжи. Это важно, потому что украинские миллениалы сегодня приближаются к расцвету лет. 8 млн человек — фактически пятая часть населения. В 2030 году именно эти люди будут определять политику и принимать ключевые решения в стране. Фокус детально изучил отчёт о молодёжи в Украине и выбрал 8 фактов, которые показались наиболее интересными и кое-где весьма неожиданными.

1 факт. Апатичны к политике

Один из немногих факторов, который объединяет украинскую и европейскую молодёжь, — гражданская пассивность

87% молодых людей в Украине не интересуются политикой вообще. 74% опрошенных не доверяют депутатам. Хотя миллениалы принимали участие в двух революциях и фактически организовали Майдан, они остаются наиболее пассивным электоратом в Украине. Политическая пассивность молодых людей — это мировой тренд. По данным ООН, каждое последующее поколение всё реже принимает участие в выборах. Но украинская молодёжь не только не хочет голосовать, она вообще не стремится быть задействованной в политическом процессе. Лишь 4% опрошенных признались, что готовы идти в политику. В соседних Польше, Словакии и Чехии политический активизм среди молодых людей гораздо выше. Помимо политики, украинские миллениалы равнодушны и к волонтёрству. Несмотря на то, что в стране после Майдана начало активно развиваться гражданское общество, 80% молодых украинцев никогда в жизни не принимали участия в социальных инициативах.

2 факт. Все хотят в Европу, но мало кто там был

Абсолютное большинство молодёжи (60%) считают, что Украина должна вступить в Евросоюз

При этом 76% признаются, что никогда не выезжали за границу. Даже те, кто ни разу не был в Европе, верят, что членство в ЕС принесёт Украине экономическое процветание, обеспечит более высокий уровень жизни и улучшит условия для трудоустройства. При этом эмигрировать из страны намерен каждый пятый молодой украинец. 5% потенциальных эмигрантов хотят уехать навсегда. Мотив переезда — улучшить уровень жизни и больше зарабатывать. При этом лишь треть опрошенных предпринимают хоть какие-то действия для переезда: обращаются к потенциальным работодателям, ищут университеты, школы, подают документы на объединение семьи. 60% респондентов продолжают хотеть уехать, но ничего для этого не делают. Самые популярные среди молодёжи страны для эмиграции — Германия (18%), США (15%) и Польша (12%). Покинуть Украину молодые люди планируют в течение ближайших двух-пяти лет. Мотивация к переезду очевидна. В 2016 году по Индексу человеческого развития ООН (суммарному показателю из трёх основных компонентов: долголетия, грамотности и уровня жизни) Украина заняла 84-е место из 188 стран. Для сравнения: Польша — 34-е место, Грузия — 70-е.

3 факт. Север — новый Запад

Оказывается, молодёжь, которая живёт на севере Украины, — наиболее "прозападная", "проевропейская", "проукраинская" и "антироссийская"

Да-да, как ни удивительно, но на севере страны такие настроения намного сильнее, чем на западе, которому традиционно их приписывают. Так, север сильнее запада не поддерживает аннексию Крыма (85% против 77%). 70% северян убеждены, что российскую агрессию против Украины нельзя оправдать ничем, в то время как на западе в этом уверены лишь 50%. Интересно, что молодые люди севера считают себя лучшими знатоками украинского языка, чем "западники" — 82% против 74%. При этом именно северная молодёжь (53%) проявляет наибольшую среди всех регионов нетерпимость к коррупции. Вместе с этим миллениалы севера самые оптимистичные молодые люди в стране — 76% из них ожидают улучшений и лишь 1% уверен, что всё будет становиться только хуже.

4 факт. Вообще не толерантны

Несмотря на громкие заявления о европейских ценностях, украинская молодёжь всё ещё активно придерживается постсоветских традиций и взглядов

Представления украинских миллениалов о толерантности очень спорны и фрагментарны. 90% молодых украинцев ни разу в жизни не подвергались дискриминации в отношении себя. При этом они всячески готовы дискриминировать других. В частности, молодёжь не хочет видеть в Украине беженцев и мигрантов, нетерпима к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, не воспринимает ромов. Так, отвечая на вопрос, кого бы вы не хотели видеть своими соседями, 71% отказался проживать в одном подъезде с наркозависимыми, 59% — с бывшими заключёнными, 56% не хотели бы проживать на одной лестничной клетке с ромами, 40% отказываются соседствовать с гомосексуалами. Опрос показал, что молодые люди в Украине готовы оправдать, к примеру, коррупцию, аборты и неуплату налогов, но только не гомосексуальность. Это существенно отличает молодых украинцев от их европейских сверстников, которые гораздо более открыты в вопросах сексуальной и гендерной идентичности. Например, опрос молодёжной организации NCS в прошлом году показал, что лишь 20% молодых европейцев обращают внимание на сексуальные предпочтения других людей.

5 факт. По-прежнему смотрят телевизор

Телевидение всё ещё остаётся основным источником информации не только для старшего поколения, но и для молодёжи

Поколение миллениалов выросло на стремительном развитии компьютерных технологий и появлении гаджетов. Сегодня 86% молодых украинцев имеют постоянный доступ к интернету. В Сети они чаще всего слушают музыку, смотрят фильмы и сидят в социальных сетях. 25% молодых украинцев проводят время в интернете бессодержательно: бесцельно "сёрфят" по сайтам. При этом каждый пятый молодой украинец вообще не читает книг, а основным источником информации для него остаётся "ящик". Украинские телепрограммы смотрят 49%, российские — 2%, западные — 1%.

Мировая тенденция — снижение просмотра ТВ. Но 70% молодых украинцев регулярно смотрят телевизор, каждый третий ежедневно проводит перед телевизором до двух часов. Для сравнения: в США телезрителей среди молодых людей только 46%. Международное исследование компании Nielsen показало, что дома, в которых нет телевизора, в основном принадлежат молодым людям, из которых 44% моложе 35-ти.

6 факт. Сторонники традиционных отношений

Утверждение о распространении среди украинской молодёжи "западной модели" отношений — преувеличение

То, что для молодёжи Европы норма — например, поздние браки, новые формы семьи или жизнь без детей, — для нас пока неприемлемо. Украинская молодёжь действительно не спешит вступать в брак сразу после школы, считая необходимым сначала получить образование, устроиться на работу и построить карьеру. Однако абсолютное большинство (86%) считает наличие семьи и детей непременным условием счастливой жизни. Лучшим возрастом для вступления в брак и рождения детей молодежь считает возраст 25 лет. В то же время молодые американцы создают семьи не ранее 30 лет, а европейцы ещё позже. Например, в Швеции, Дании, Испании и Италии мужчины женятся после 34 лет. В гражданских браках живёт лишь 7% украинской молодёжи, хотя желаемой такую форму отношений считают 2%. Украинские миллениалы отдают явное предпочтение официальному оформлению отношений, а браки после 30, особенно для женщин, считают аномалией. В отношении к официальному оформлению и предпочтительному возрасту вступления в брак — наше основное различие с Европой. Для сравнения: в 2016 году в Украине 80% детей были рождены в семьях, где мама и папа дошли до ЗАГСа. А вот в Дании, Эстонии, Латвии, Норвегии, Франции и Швеции свыше 40% детей рождаются вне официального брака.

7 факт. Не пьют и не курят

Украинскую и западную молодёжь объединяет не только полное равнодушие к политике, но и страсть к здоровому образу жизни

ЗОЖ — в тренде как в Украине, так и в мире. 83% молодых украинцев заявили, что для них важен здоровый образ жизни. Правда, спортом занимаются лишь 25%. Однако молодые украинцы не курят и, как правило, не пьют. Некурящих 63%, из них 55% вообще никогда не курили. 28% не пьют алкоголь, 92% — не употребляют наркотики. Эта тенденция соответствует мировой. Согласно американскому исследованию Youth Risk Behavior Surveillance, проведённому в 2016 году, современное поколение практически не принимает экстази, метамфетамин и галлюциногены. Если в 1991 году 31,3% опрошенных признавались, что за последний месяц хотя бы раз выпивали пять алкогольных напитков подряд, то сегодня таких 17,2%. Обычной сигарете миллениалы предпочитают её электронную версию (хотя вейпинг не равен безопасности для здоровья).

8 факт. Живут с родителями

Украинскую молодёжь можно смело называть "маменькиными и папенькиными детками"

Нужны доказательства? Пожалуйста! 77% опрошенных принимают важные решения под влиянием своих родителей. 65% украинских миллениалов живут с родителями. Причём даже те, кто постарше: взрослые холостые молодые люди в большинстве своём объясняют такой выбор не столько отсутствием денег на собственное жильё, сколько привычным комфортом. Лишь каждый четвёртый из них признался, что хотел бы жить самостоятельно, но на это не хватает финансов. Хорошие отношения с родителями — один из основных факторов сожительства. Отдельно (без родителей, друзей, жён, мужей) живут лишь 5% молодёжи. Тенденция задержаться в отчем доме подольше свойственна не только Украине. 50% миллениалов в мире живёт с родителями: это позволяет им половину своего дохода тратить на развлечения и покупки. Треть американской молодёжи живёт либо с родителями, либо с друзьями, но делают это исключительно с целью экономии.