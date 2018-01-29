Четверть населения в зоне АТО столкнулась с нехваткой продуктов в 2017 году, - ООН

Около 26% населения (1,2 млн человек) в зоне Антитеррористической операции испытывали проблемы с продовольствием в 2017 году. Об этом говорится в январском отчете "Мониторинг продовольственной безопасности в странах с конфликтными ситуациями" Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций, передает 112 Украина.

"Впервые с начала конфликта высочайший уровень продовольственной незащищенности был в Донецкой области, где в июне 2017 года 28% населения (по сравнению с 12% в летний период 2016 года) было "умеренно или сильно" не обеспеченно продовольственными товарами", - говорится в отчете.

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В Луганской области этот показатель достигал 23%, по сравнению с 14% летом 2016 года.

В то же время в отчете отмечается, что дефицит продовольствия в странах, пострадавших в результате конфликтов, продолжает усиливаться.

В перечень стран, которые сталкиваются с острым дефицитом продовольствия, также вошли: Йемен – 60% (17 млн человек), Южный Судан - 45% (4,8 млн), Сирия - 33% (6,5 млн), Ливан - 33% (1,9 млн), Центральноафриканская Республика - 30% (1,1 млн), Афганистан - 25% (7,6 млн), Сомали - 25% (3,1 млн) человек.