В рамках Всемирного экономического форума в Давосе выступил израильский историк Юваль Ной Харари, который является автором книг "Sapiens: Краткая история человечества" и "Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня".

Историк призвал не придавать слишком много значения фейковым новостям, так как это не феномен нынешнего времени - так было всегда. "Поверьте, в Средневековье было намного хуже", - сказал он.

Харари считает, что большей проблемой являются нескончаемые потоки информации. "Даже правдивую информацию в таком объеме сложно переварить", - отметил он.

Израильский историк подчеркнул, что основная проблема СМИ заключается не в том, что они публикуют выдуманные новости, а в понимании того, насколько пресса может помочь людям, дать им глобальную картину мира.