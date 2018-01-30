Одесской области нужны 12 тысяч доз прививок от кори

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов вновь обратился в Министерство здравоохранения Украины с просьбой обеспечить Одесскую область необходимым количеством вакцин от кори.

Как сообщила пресс-служба ОГА, в настоящее время охват прививками от этой болезни в регионе достиг 93%. Для того, чтобы обеспечить коллективный иммунитет на уровне 95% Одесской необходимы еще 12 тыс. доз прививок.

"В городе Одесса, в частности, у нас закончились вакцины. Уже в течение двух недель мы пытаемся получить соответствующее перераспределение из Министерства здравоохранения. Этот вопрос лежит в компетенции министерства", - отметил Степанов.

В ОГА напомнили, что профильный департамент на прошлой неделе уже обращался в Министерство здравоохранения Украины с просьбой доставить в Одесскую область дополнительно 12 тыс. доз вакцины от кори.

"В Министерстве здравоохранения сегодня должны были подписать приказ о перераспределении вакцин на Одесскую область. Речь идет лишь о 3000 доз вакцины от кори. Но в связи с тем, что министр находится в отпуске, а заместитель – на больничном, нам сообщили, что в министерстве сейчас не могут это реализовать", - приводит пресс-служба слова директора департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Вячеслава Полясного.

Напомним, Киевской области нужно 60 тысяч доз вакцины от кори.