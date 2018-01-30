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Главная » Общество » ЮНИСЕФ запросил почти 24 млн долларов для гуманитарной помощи детям на Донбассе

ЮНИСЕФ запросил почти 24 млн долларов для гуманитарной помощи детям на Донбассе

ЮНИСЕФ запросил почти 24 млн долларов для гуманитарной помощи детям на Донбассе
Фото: flickr.com/sabra100

Детский фонд ООН хочет охватить своими проектами 500 тыс. детей

30.01.18 61
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В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) призвали доноров выделить 23,6 млн долларов для оказания гуманитарной помощи детям на Донбассе, которые проживают в зоне военное конфликта. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Эти средства позволят обеспечить украинских детей чистой водой, а также дать им возможность учиться и получать медицинскую помощь. Всего в рамках своих проектов ЮНИСЕФ планирует оказать содействие 500 тыс. детей по обе стороны линии соприкосновения. 

Представитель ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис напомнила, что дети в Донецкой и Луганской областях продолжают страдать от последствий конфликта. Многие из них находятся в зонах обстрелов. Они лишены возможности ходить в школу. В районах конфликтов повреждены многие важные объекты гражданской инфраструктуры. С начала конфликта повреждены здания более 700 учебных заведений и 130 больниц. Постоянно поступают сообщения о повреждениях водонапорных станций. 

"Такая ситуация чревата огромными рисками для большого числа людей, которые полагаются на систему централизованного водоснабжения и отопления. В 2017 году на востоке Украины от перебоев с водоснабжением пострадали более 3 млн человек", - отметила Барберис.

В 2017 году ЮНИСЕФ обеспечил доступ к чистой питьевой воде для более 1,45 млн человек по обе линии разграничения. Детский фонд оказывает психологическую помощь 105 тысячам детей, которые живут в охваченных конфликтом районах.

Также в прошлом году ЮНИСЕФ вместе с партнерами запустил в конфликтных регионах Украины образовательную программу об опасности мин и неразорвавшихся снарядов. 

В 2018 году Фонд продолжит работу на этих направлениях. Он уже приступил к реализации проектов по оказанию психологической поддержки для 100 тысяч детей и их родителей. Еще один проект касается раннего развития ребенка и укрепления основ базового образования школьников, пострадавших от конфликта в Донецкой и Луганской областях. 

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