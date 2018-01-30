ЮНИСЕФ запросил почти 24 млн долларов для гуманитарной помощи детям на Донбассе

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) призвали доноров выделить 23,6 млн долларов для оказания гуманитарной помощи детям на Донбассе, которые проживают в зоне военное конфликта. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Эти средства позволят обеспечить украинских детей чистой водой, а также дать им возможность учиться и получать медицинскую помощь. Всего в рамках своих проектов ЮНИСЕФ планирует оказать содействие 500 тыс. детей по обе стороны линии соприкосновения.

Представитель ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис напомнила, что дети в Донецкой и Луганской областях продолжают страдать от последствий конфликта. Многие из них находятся в зонах обстрелов. Они лишены возможности ходить в школу. В районах конфликтов повреждены многие важные объекты гражданской инфраструктуры. С начала конфликта повреждены здания более 700 учебных заведений и 130 больниц. Постоянно поступают сообщения о повреждениях водонапорных станций.

"Такая ситуация чревата огромными рисками для большого числа людей, которые полагаются на систему централизованного водоснабжения и отопления. В 2017 году на востоке Украины от перебоев с водоснабжением пострадали более 3 млн человек", - отметила Барберис.

В 2017 году ЮНИСЕФ обеспечил доступ к чистой питьевой воде для более 1,45 млн человек по обе линии разграничения. Детский фонд оказывает психологическую помощь 105 тысячам детей, которые живут в охваченных конфликтом районах.

Также в прошлом году ЮНИСЕФ вместе с партнерами запустил в конфликтных регионах Украины образовательную программу об опасности мин и неразорвавшихся снарядов.

В 2018 году Фонд продолжит работу на этих направлениях. Он уже приступил к реализации проектов по оказанию психологической поддержки для 100 тысяч детей и их родителей. Еще один проект касается раннего развития ребенка и укрепления основ базового образования школьников, пострадавших от конфликта в Донецкой и Луганской областях.