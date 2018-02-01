Минобразования: Органы родительского самоуправления в школах никто не отменял

В Минобразования утверждают, что родительские комитеты не запрещали, так как не имеют для этого полномочий. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

"МОН в рамках своих законных полномочий не имело и не имеет отношения к созданию или не созданию в учреждениях общего среднего образования органов родительского самоуправления (родительских комитетов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр Лилия Гриневчи отменила приказ № 440 ("Об утверждении примерного положения о родительских комитетах (советах)"), так как он был составляющей частью "старого" законодательства. Кроме того, приказ № 440 по своей правовой природе имел рекомендательный характер и не содержал никаких общеобязательных норм.

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Отмечается, что новый закон "Об образовании" однозначно определяет наличие органа родительского самоуправления как одного из органов управления школой. В новом законе "Об общем среднем образовании" будет детализированы порядок создания такого органа, его отношения и взаимодействие со школой и местными органами самоуправления.

"Однако сегодня решение о создании родительских и/или ученических комитетов (как органов управления учреждением) все еще принимает само заведение на общем собрании (конференции) трудового коллектива. Поэтому наличие (отсутствие) соответствующих органов не зависит от желания родителей или соискателей образования. Именно это должно изменить новый закон "Об общем среднем образовании", - добавили в Минобразования.

Заместитель начальника государственно-общественного управления образованием Минборазования Ольга Малышева пояснила в комментарии Громадському радіо, что родительские комитеты могут и дальше существовать под любым названием, какое сами выберут родители.

"Родительские комитеты не вне закона. Это не так. Изменилось только название. Сегодня в школах существуют органы общественного самоуправления. Это не значит, что комитеты вне закона. Они могут называться по-разному. Возможно, убрали такое понятие как "родительские комитеты", однако есть "органы общественного самоуправления". Это ничего не изменило. Родители имеют право объединяться для решения вопросов. Они сами могут определяться с названием. Ранее был родительский комитет, сейчас они могут иначе называться. Орган существует и его полномочия расширены. 70 и 28 статьи закона "Об образовании" определяют полномочия комитетов. А сбор денег не предусмотрен законодательством об образовании", - отметила она.

Ранее сообщалось, что министр образования Лилия Гриневич 21 декабря 2017 года подписала приказ, отменяющий распоряжение от 2 июня 2004 "Об утверждении примерного положения о родительских комитетах (советах)".