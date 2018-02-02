Грипп в Украине: в Николаеве школы закрыли на карантин

В Николаеве все школы закрыли на карантин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевского городского совета.

"Согласно распоряжению и. о. городского главы - секретаря городского совета Татьяны Казаковой от 2 февраля 2018 года, с целью предотвращения роста заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом с 5 февраля приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования, муниципальном академическом колледже", - отмечает пресс-служба.

О восстановлении образовательного процесса будет сообщено дополнительно.

В то же время детские сады продолжат работу в обычном режиме.

Ранее из-за гриппа в Виннице закрыли на карантин школы.