Украина готовится к сильным снегопадам

Из-за ухудшения погодных условий власти ограничили въезд грузовиков в Киев, Киевской и Винницкой областях.

Об этом сообщается в Службе автомобильных дорог указанных областей.

В случае с Киевом временный запрет въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта продлится 8 февраля с 17:00 до 24:00 и 9 февраля с 5:00 до 9:00.

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На дороги Киевщины грузовики не смогут заехать 8 февраля с 15:00 до 23:00 и 9 февраля с 03: 00-08:00.

По Винницкой области Облавтодор установил ограничения на отдельных участках с вечера четверга, 8 февраля.

С 18:00 на шоссе М-21 "Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский" введено ограничение движения для багатоосних грузовых транспортных средств от г. Жмеринка до г.Могилев-Подольский (км 346 - 419).

Напомним, Сахару снова засыпало снегом.