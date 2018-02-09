Правые возвращаются. Что такое национальные дружины и законна ли их деятельность

О национальных дружинах стало известно в конце января, после того как те прошлись по столице масштабным маршем присяги. Дружинники отрицают причастность к политике, говорят, что их цель — исключительно обеспечение порядка на улицах

"Если на улице человек шумит и мешает другим, мы подходим к нему и просим успокоиться. Если он агрессивно на нас реагирует и начинает неправомерно себя вести, то вызываем полицию. Силу применяем только в ответ на силу", — начинает свой рассказ Сергей Семёнов, глава киевского Центра национальных дружин. С виду ничем не примечательный 25-летний парень: весь в чёрном, аккуратно выстриженная рыжая борода и маленькая татуировка Дарта Вейдера на руке. На встречу с Фокусом он пришёл вместе с товарищем Игорем Тычинским, начальником киевского штаба дружинников. В национальные дружины ребята записались в марте прошлого года. Рассказывают, что тогда в Киеве их было человек 30. Сегодня — около 200, ещё 400 — по всей Украине.

"Вообще-то патрулируем мы где-то с июня прошлого года. Началось с того, что к Андрею Евгеньевичу (Билецкому, народному депутату, главе партии "Национальный корпус". — Фокус) в приёмную обращались люди с просьбами помочь им навести порядок в каких-то проблемных районах города, — рассказывает Тычинский. — Поначалу мы организовывали отдельные патрули, потом запустили регулярный в Святошинском районе столицы, на днях такой же патруль заработал в Оболонском районе, а в ближайшее время появится на Левом берегу".

Каминг-аут дружинников

Широкой общественности о национальных дружинах стало известно в конце января, после того как те прошлись по столице масштабным маршем присяги. На нём строй из 600 молодых ребят в одинаковых камуфляжных куртках с надписью "Національні дружини" прошагал через центр города до Киевской крепости, где и состоялась присяга.

Дружинники — детище политической силы "Национальный корпус" депутата Андрея Билецкого, бывшего командира полка "Азов". Управление ими парламентарий доверил Игорю Михайленко, в прошлом руководителю отряда разведки "Азова". Однако сами дружинники свою причастность к политическим процессам категорически отрицают, утверждая, что они самостоятельные и ни Билецкий, ни "Национальный корпус" к ним отношения не имеют. Называют себя "организацией, цель которой сводится исключительно к обеспечению порядка на улицах городов".

Своими силами. Если полиция бездействует, Национальная дружина обещает сама навести порядок

"Нас много. Мы не боимся применять силу, чтобы установить на улицах украинский порядок!" — такая фраза появилась во время марша на странице организации в Facebook. Она моментально разлетелась по украинским и зарубежным медиа. Яркая информационная картинка с "неонацистами в центре Киева" появилась и на российских телеканалах. Глава МИДа РФ Сергей Лавров заявил, что появление подобных структур подрывает способность украинского руководства выполнять минские договорённости. "Структура — откровенно неонацистская. Эта тенденция, когда монополия на применение силы размыта и не может быть восстановлена, когда радикалы с неонацистским уклоном начинают править бал, вершить правосудие и совершать провокации, в том числе на линии соприкосновения с провозглашёнными республиками, нас очень тревожит", — возмущается он.

Свою обеспокоенность по этому поводу выразил и Роман Ващук, посол Канады в Украине. "Общественные объединения — нормальное явление, они есть во всём мире, однако создание "партийно-политических общественных объединений", которые хотят заниматься наведением общественного правопорядка, — это не тот путь", — считает Ващук.

В социальных сетях дружинников сравнили со штурмовыми отрядами нацистов в Германии и добровольными народными дружинами в СССР. По мнению директора Института мировой политики Евгения Магды, такая реакция общества абсолютно ожидаема. "Люди, которые немного знают историю или, например, смотрели фильм "Вавилон-Берлин" сразу проводят параллели с Германией 1930-х годов, когда такие формирования были у каждой политической партии, не только у нацистов", — говорит Магда.

Несогласные с деятельностью национальных дружин общественные активисты в Киеве собрались даже на акцию протеста. Мария Полтораченко, одна из организаторов митинга "Обойдёмся без дружинников", в комментарии Фокусу объяснила, что они выступают за "отсутствие на улицах страны парамилитарных структур без чёткого правового статуса, активно навязывающих при этом неонацистскую идеологию".

В рамках закона?

Неожиданно для многих с резким заявлением в адрес дружинников выступил и министр внутренних дел Арсен Аваков, у которого весьма неплохие, если не сказать дружественные, отношения с Билецким. Он напомнил, что монополия на применение силы есть только у силовиков его ведомства. "Все остальные парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, незаконны", — резюмировал министр.

Подготовка вовсю. Помимо физических упражнений, ребят учат основам психологии толпы

С такой позицией не согласен Евгений Крапивин, эксперт Реанимационного пакета реформ по вопросам реформы правоохранительных органов. Он объясняет, что деятельность подобного рода организаций абсолютно легальна. "В 2000 году в Украине приняли закон об участии граждан в охране общественного порядка. В соответствии с ним любой человек может зарегистрировать "муниципальную стражу", утвердить это с местными властями и полицией и смело идти патрулировать улицы", — объясняет Крап­ивин Фокусу. Но в национальных дружинах поступили ещё проще. В обход бюрократических схем с согласованиями у местных органов власти вместо муниципальной стражи они создали одно­имённую общественную организацию, воспользовавшись в Законе "О Национальной полиции" пунктом, который разрешает общественным организациям сотрудничать с полицейскими.

Между тем Александр Банчук, эксперт Центра политико-правовых решений, считает, что вскоре у национальных дружин могут возникнуть проблемы с законом. "Да, в законе о полиции действительно говорится, что граждане могут сотрудничать с ней, но речь идёт, например, о двух людях, которые просто решили помочь полицейским. В случае с дружинниками мы видим элемент подчинения, где есть один руководитель, который даёт указания. Значит, они должны создать гражданское объединение с соответствующим статутом и согласовать это с местной полицией. В противном случае можно доказать, что они нарушают ст. 260 Уголовного кодекса — создание непредусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований", — объясняет Банчук Фокусу.

Наведут порядок

По мнению Евгения Крапивина, неизвестно, хватит ли у молодых дружинников энтузиазма спокойно сотрудничать с полицейскими. "Возможно, будет как когда-то с муниципальными стражами — кто-то действительно за идею работал, а кто-то фигурировал как титушка в защите незаконных застроек", — считает Крапивин.

В подтверждение его слов вспоминается случай двухнедельной давности в Черкассах, когда представители Национальной дружины ворвались на заседание местного горсовета, заставив депутатов с пятой попытки проголосовать за бюджет 2018 года. "Мы имеем на это моральное право. Эти ребята защищали Украину, и они — часть территориальной громады", — заявили тогда активисты.

Голый энтузиазм. По словам дружинников, их никто не финансирует, всё, что есть, куплено на деньги участников организации

Никакого противоречия в том, что в борьбе за дело иногда можно нарушить законодательство, в самой Национальной дружине не видят. "Если полиция бездействует, а так зачастую и происходит, тогда патриоты готовы взять на себя ответственность за то, чтобы на месте наливаек, наркопритонов и клубов с игровыми автоматами ничего не осталось. Может, это не совсем законно, но кто-то ведь должен это делать", — поясняет свою позицию Сергей Семёнов, глава киевского Центра национальных дружин.

Большая игра

У людей, не первый год профессионально наблюдающих за развитием политических процессов в стране, никаких сомнений в политической ангажированности национальных дружин нет. По словам Евгения Магды, рассматривать дружинников исключительно как инструмент для наведения порядка на улицах было бы наивно. Он уверен, что это элемент большой политической игры. "Андрей Билецкий — не настолько самостоятельный политик, чтобы брать на себя такую ответственность. За ним стоят более влиятельные люди", — считает Магда.

Однако такое мнение не поддерживает политтехнолог Сергей Гайдай, утверждая, что нет никакого значения, кто стоит за дружинниками. Главное, по мнению Гайдая, — результат действий того или иного политика. "То, что Билецкий чей-то проект — это обывательское конспирологическое мнение, которое в последнее время почему-то активно раздувают СМИ. Билецкий самостоятельный состоявшийся политик, который спокойно собирает стадионы согласных с его позицией людей", — говорит Гайдай.

В кулуарах парламента национальные дружины, "Национальный корпус" и самого Билецкого называют проектами главы МВД Арсена Авакова. Корни их возможных взаимоотношений тянутся ещё с Харькова — вотчины Билецкого и Авакова. Косвенным подтверждением взаимной поддержки политиков является то, что одним из самых обеспеченных и подготовленных силовых подразделений страны батальон "Азов" стал именно благодаря поддержке МВД.

"Для "Народного фронта" дружинники — это один из аргументов в общении с Банковой. Но причин опасаться, что они выйдут из-под контроля, нет. Мировой опыт спецслужб и правоохранительных органов, в том числе украинских, показывает, что они знают эффективные способы воздействия на такие структуры", — говорит Фокусу Евгений Магда.

Держать удар. В организации уделяют много внимания боевым тренировкам

По всей видимости, ожидать от национальных дружин или "Национального корпуса" радикальных действий и впрямь рано. В их планах — участие в парламентских выборах в следующем году. Для этого они анонсировали своё объединение с двумя другими националистическими партиями — "Свободой" и "Правым сектором", организовав в прошлом году с будущими союзниками два десятитысячных марша по центру Киева. Причём шансы у националистов попасть в парламент есть. Несмотря на то, что, по данным большинства социологических исследований, они не входят в топ-список партий, за которые украинцы готовы отдать свои голоса, примерно 25% избирателей всё ещё не определились со своим выбором. Возможно, именно они и помогут националистам пре­одолеть необходимый пятипроцентный барьер для прохождения в Раду.