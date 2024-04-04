Людей пронумеруют: через 500 лет японцы будут носить одинаковую фамилию

Согласно исследованию, тревожный сценарий станет реальностью, если в стране не разрешат супружеским парам сохранять свои родовые фамилии.

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Всего через 500 лет все японцы будут носить одну и ту же фамилию — Сато. В настоящее время ее носят всего 1,53% населения, но, по мнению экспертов, к 2531 году она может стать все более популярной благодаря законам страны. Об этом пишет Daily Star.

Япония — единственная страна в мире, где супруги обязаны носить одну и ту же фамилию, следуя архаичному гражданскому кодексу 1898 года. Ряд судебных споров не смог отменить это правило, которое, по словам активистов, ставит в невыгодное положение женщин, сделавших карьеру под своей девичьей фамилией.

Согласно исследованию, тревожный сценарий станет реальностью, если в стране не разрешат супружеским парам сохранять свои родовые фамилии. К 2531 году все они сократятся до одной Сато (Sato), что означает "помощник" или "помощница", что может привести к социальному хаосу.

По словам специалистов, в результате уничтожения других фамилий кофейни и предприятия во всех городах будут называться "Сато".

Иллюстративное фото Фото: japantimes.com

Автор доклада Хироси Йошида, гуру экономики, говорит, что к каждому человеку придется обращаться "Сато-сан". Такая фамилия это эквивалент британской фамилии Смит

"Если все станут Сато, к нам, возможно, придется обращаться по именам или по номерам. Учитывая, что фамилия имеет семейную историю, а также является культурным символом, ее утрата будет означать, что история фамилии также перестанет существовать", — сказал Мистер Йошида.

Среди знаменитых Сато — бывший премьер-министр Эйсаку Сато, занимавший этот пост в 1964-72 годах, борец Джеки Сато и актер Коити Сато. Среди других — гонщик Такума Сато и Рейко Сато, американская актриса, снявшаяся в фильме "Гадкий американец" вместе с Марлоном Брандо, с которым у нее были отношения.

В настоящее время фамилия Сато принадлежит 1,53% населения Земли. По подсчетам Йошиды, это число растет на 1,0083 % в год. Если эта тенденция сохранится, то к 2446 году более половины японцев будут носить фамилию Сато.

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