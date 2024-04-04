Людей пронумерують: через 500 років японці носитимуть однакове прізвище

Згідно з дослідженням, тривожний сценарій стане реальністю, якщо в країні не дозволять подружнім парам зберігати свої родові прізвища.

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Лише через 500 років усі японці носитимуть одне й те саме прізвище — Сато. Наразі його носять лише 1,53% населення, але, на думку експертів, до 2531 року воно може стати дедалі популярнішим завдяки законам країни. Про це пише Daily Star.

Японія — єдина країна у світі, де подружжя зобов'язане носити одне й те саме прізвище, дотримуючись архаїчного цивільного кодексу 1898 року. Низка судових спорів не змогла скасувати це правило, яке, за словами активістів, ставить у невигідне становище жінок, які зробили кар'єру під своїм дівочим прізвищем.

Згідно з дослідженням, тривожний сценарій стане реальністю, якщо в країні не дозволять подружнім парам зберігати свої родові прізвища. До 2531 року всі вони скоротяться до одного Сато (Sato), що означає "помічник" або "помічниця", що може призвести до соціального хаосу.

За словами фахівців, унаслідок знищення інших прізвищ кав'ярні та підприємства в усіх містах називатимуться "Сато".

Ілюстративне фото Фото: japantimes.com

Автор доповіді Хіросі Йошида, гуру економіки, каже, що до кожної людини доведеться звертатися "Сато-сан". Таке прізвище це еквівалент британського прізвища Сміт

"Якщо всі стануть Сато, до нас, можливо, доведеться звертатися за іменами або за номерами. З огляду на те, що прізвище має сімейну історію, а також є культурним символом, його втрата означатиме, що історія прізвища також перестане існувати", — сказав Містер Йошида.

Серед знаменитих Сато — колишній прем'єр-міністр Ейсаку Сато, який обіймав цю посаду в 1964-72 роках, борець Джекі Сато і актор Коїті Сато. Серед інших — гонщик Такума Сато і Рейко Сато, американська акторка, яка знялася у фільмі "Бридкий американець" разом із Марлоном Брандо, з яким у неї були стосунки.

Нині прізвище Сато належить 1,53% населення Землі. За підрахунками Йошиди, це число зростає на 1,0083 % на рік. Якщо ця тенденція збережеться, то до 2446 року більш ніж половина японців носитимуть прізвище Сато.

Раніше Фокус повідомляв, що передбачення з газет 100-річної давності частково збулися. Серед прогнозів, якими поділився дослідник Пол Фейрі, були близькі до реальності, але були й далекі від істини. Одним із найсміливіших припущень виявилося пророцтво про кіно, але воно ще не збулося.

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