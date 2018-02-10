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Главная » Общество » Во Львове в "Окне жизни" оставили малыша

Во Львове в "Окне жизни" оставили малыша

Во Львове в "Окне жизни" оставили малыша
Фото: polblog.ru

Девочке – четыре дня

10.02.18 350
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В городской детской больнице Львова в так называемом "Окне жизни" 9 февраля оставили младенца – девочку в возрасте 4 дня. 

Состояние девочки удовлетворительное, однако есть переохлаждение, и сейчас врачи ее обследуют и оказывают необходимую помощь. 

Как сообщил главный врач городской детской клинической больницы Дмитрий Квит, на место происшествия вызвали соответствующие службы для составления акта об оставлении ребенка, передает пресс-служба Львовского городского совета. 

Девочку оставили в "Окне жизни" в 16.30. Со слов Дмитрия Квита, это уже второй случай оставления младенца в "Окне жизни" за время его функционирования. Впервые здесь оставили мальчика на праздник Николая – 19 декабря 2017 года. Сейчас мальчик переведен в дом ребенка.

"Уже имеем второй случай, когда ребенка оставляют в "Окне жизни". То, что мы создали это окно, это является очередным шагом к формированию в обществе уважения к человеческой жизни, чтобы детей не выбрасывали, а давали им шанс на жизнь. И теперь имеем две спасенные жизни", - отметил Дмитрий Квит. 

"Окно жизни" в городской детской клинической больнице Львова открыли в марте 2017 года. Это специальный пункт, где женщина, которая хочет отказаться от новорожденного ребенка, анонимно может оставить свое дитя. Специальный бокс обустроили в корпусе отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, и здесь таких деток могут быстро обследовать и оказать всю необходимую медицинскую помощь, при необходимости пролечить. Комната, в которой расположено «Окно жизни», оснащена всеми необходимыми предметами ухода. 

В городском управлении здравоохранения отмечают, что создание "Окна жизни" не означает одобрения намерения матери избавиться от своего ребенка таким способом, ведь женщина должна рожать в надлежащих условиях и если на то есть причина – то отказываться и отдавать ребенка под опеку государства цивилизованно. Однако таким способом хотят предупредить случаи, когда младенцев оставляют в опасных местах и они погибают, а также помочь женщине избежать общественного осуждения.

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