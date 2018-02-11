В воскресенье, 11 февраля, в Киеве на Русановской набережной прошел традиционный забег ко Дню Святого Валентина Love Run 2018. Об этом пишет Информатор.

Влюбленные пары и те, кто желает найти свою вторую половину, пробежали дистанции в 4 и 8 км. На финише всех ожидали медали в виде сердца и алкогольные подарки.

В этом году в забеге приняли участие около 300 пар влюбленных. Среди них были как профессиональные бегуны, так и любители.

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На финише каждая пара получила свои медали в виде сердца, а также бутылку воды и шампанского.











Фото: kiev.informator.ua