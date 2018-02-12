Министр юстиции советует проверять своих избранников перед свадьбой

Министр юстиции Павел Петренко советует проверять своего избранника в списке должников, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Надеюсь, наша новация станет дополнительным стимулом для должников платить алименты и помощью для тех, кто решил строить новые отношения. Теперь вы можете проверить, нет ли вашего нового избранника в списке должников", - написал чиновник.

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Также он напомнил, что отныне каждый желающий может воспользоваться единым реестром должников и злостных неплательщиков алиментов.

Напомним, публичный реестр должников по уплате алиментов заработал в Украине.