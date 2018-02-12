Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусСпецпроект при поддержке Киевстар
Еще
Все статьиСпецтемыПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусСпецпроект при поддержке Киевстар
Главная » Общество » Министр юстиции советует проверять своих избранников перед свадьбой

Министр юстиции советует проверять своих избранников перед свадьбой

Министр юстиции советует проверять своих избранников перед свадьбой
Павел Петренко / Фото: УНИАН

Речь идет о списке алиментщиков

12.02.18 189
800

Министр юстиции Павел Петренко советует проверять своего избранника в списке должников, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Надеюсь, наша новация станет дополнительным стимулом для должников платить алименты и помощью для тех, кто решил строить новые отношения. Теперь вы можете проверить, нет ли вашего нового избранника в списке должников", - написал чиновник.

Также он напомнил, что отныне каждый желающий может воспользоваться единым реестром должников и злостных неплательщиков алиментов.

Напомним, публичный реестр должников по уплате алиментов заработал в Украине.

8
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Украине официально зарегистрированы 353 политические партииЗакон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов вступил в силуПубличный реестр должников по уплате алиментов заработал в Украине

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 9218
  2. Звуки Феодосии. Город, который дан 2574
  3. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 14046
  4. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 5112
  5. Школьный террор. Как и почему детей травят в школе 3023
  6. Турецкая хайтарма. Как крымские татары не дают миру забыть о российской оккупации Крыма 5520
  7. Выжить "на подвале". Как Владимир Фомичёв два года провёл в тюрьмах "ДНР" 2455
  8. "Он их, как собак, гонял". История одного музея посреди революции 3686
  9. Все "жінки-берегині" в рекламных роликах на YouTube, — актриса Римма Зюбина 1544
  10. Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат 5242
  1. На Земле найден язык, в котором нет понятия "купи-продай" 15887 / 18886
  2. Мифы замедленного действия. Историк Георгий Касьянов о Бандере, русском языке и щелчках истории 5977 / 35275
  3. Варшава осознает обеспокоенность Киева по скандальному закону 4179 / 5241
  4. Лавров назвал закон о реинтеграции Донбасса "колоссальной ошибкой" 3994 / 4671
  5. Уроки Поповича. О чем предупреждал украинцев великий мыслитель 3376 / 3565
  6. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 2489 / 9218
  7. Северокорейские чирлидерши в Пхенчхане показали, как нужно болеть за свою команду 2370 / 2786
  8. В Украине введены новые правила пересечения границы 2036 / 16023
  9. Колонизации быть. Как Илон Маск собирается заселить Марс людьми 1896 / 2220
  10. Рай на Тае. Инструкция по выживанию с китайцами 1390 / 1468
  1. Мифы замедленного действия. Историк Георгий Касьянов о Бандере, русском языке и щелчках истории 61 / 35275
  2. Уроки Поповича. О чем предупреждал украинцев великий мыслитель 30 / 3565
  3. На Земле найден язык, в котором нет понятия "купи-продай" 25 / 18886
  4. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 24 / 9218
  5. Лавров назвал закон о реинтеграции Донбасса "колоссальной ошибкой" 11 / 4671
  6. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 8 / 14046
  7. Правдивая ложь. Как вылечиться от информационной болезни 7 / 903
  8. Варшава осознает обеспокоенность Киева по скандальному закону 7 / 5241
  9. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 6 / 4554
  10. Колонизации быть. Как Илон Маск собирается заселить Марс людьми 6 / 2220
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.