Министр юстиции советует проверять своих избранников перед свадьбой

Министр юстиции Павел Петренко советует проверять своего избранника в списке должников, уклоняющихся от уплаты алиментов.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Надеюсь, наша новация станет дополнительным стимулом для должников платить алименты и помощью для тех, кто решил строить новые отношения. Теперь вы можете проверить, нет ли вашего нового избранника в списке должников", - написал чиновник.
Также он напомнил, что отныне каждый желающий может воспользоваться единым реестром должников и злостных неплательщиков алиментов.
Напомним, публичный реестр должников по уплате алиментов заработал в Украине.