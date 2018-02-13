Пограничники рассказали о самых курьезных случаях контрабанды животных

В Государственной пограничной службе Украины обнародовали ТОП-5 необычной контрабанды животных в 2017 году.
Информация об этом опубликована в Facebook ведомства.
ГСПУ сообщает о пяти самых запомнившихся случаях контрабанды животных:
- в марте пограничники выявили маленького львенка, которого перевозили между двух тысяч попугаев;
- летом в Херсонской области пограничники задержали браконьеров с уловом крабов из Красной книги, ущерб от вылова вылился в круглую сумму - 9 млн грн;
- контрабандист, удирая от пограничников, "потерял" 12 маленьких поросят;
- на Волыни были задержаны трое контрабандистов, которые намеревались переправить табун скакунов в Беларусь, но их задержали;
- в октябре в Борисполе были задержаны контрабандисты, которые намеревались переправить в Арабские Эмираты трех соколов. Их нашли в багаже пассажира рейса Киев-Дубай.
Напомним, Украина помогла Великобритании остаться без контрабандных сигарет.