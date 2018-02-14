Учителя в инклюзивных классах будут получать на 20% больше, - Кабмин

В среду, 14 февраля Кабинет Министров установил 20% доплаты педагогическим работникам и помощникам воспитателей за часы работы в инклюзивных классах (группах) в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионально-технического и высшего образования. Об этом сообщают Українські Новини.
Такое решение должно мотивировать педагогов работать в инклюзивных классах.
Кроме того, Кабмин установил 20% доплату учителям подготовительных классов за классное руководство и 15% за проверку тетрадей и письменных работ.
Постановление Кабмина №1096 от 25 августа 2004 года предусматривает доплату учителям 1-4 классов учреждений общего среднего образования за классное руководство и проверку тетрадей, но такие доплаты не предусмотрены для учителей подготовительных классов.
Ранее Кабмин опубликовал постановление о повышении зарплат учителям.