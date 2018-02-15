Львовских продавцов обязали говорить на украинском языке

На иностранный язык можно переходить по просьбе покупателя

В четверг, 15 февраля, Львовский горсовет принял постановление об обязательном использовании украинского языка в сферах предоставления услуг, торговли и рекламы. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Документом определяются основные принципы языковой политики при предоставлении субъектами хозяйствования во Львове услуг в сфере обслуживания населения, маркировки товаров и размещения информации во исполнение норм действующего законодательства.

В частности, постановление предусматривает:

- языком общения, делопроизводства и ведения документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности во Львове является государственный язык;

- вывески, плакаты, афиши, сообщения и ценники должны быть на государственном языке;

- если реклама выполнена на иностранном языке, рядом с текстом, изложенным на иностранном языке, размещается перевод на государственном языке, который по размеру и содержанию не может быть меньше оригинала;

- маркировки, этикетирование продовольственных и непродовольственных товаров, инструкции об их применении выполняются на государственном языке;

- во всех сферах обслуживания граждан употребляется государственный язык. Исполнитель услуг обязан обращаться и общаться с клиентом на украинском языке;

- переход на иностранные языки возможен по желанию клиента (потребителя) в случае, если исполнитель услуг ими владеет.

Ранее Львовский облсовет рекомендовал вывешивать флаг ОУН на админучреждениях.