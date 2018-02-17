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Главная » Общество » Фото В Киеве праворадикалы "разрисовали" российский центр культуры

Фото В Киеве праворадикалы "разрисовали" российский центр культуры

<span class="label red">Фото</span> В Киеве праворадикалы "разрисовали" российский центр культуры
Фото: Радио Свобода

Активисты заявили, что это был "перформанс с целью привлечения внимания к функционированию в Украине откровенно пророссийской организации"

17.02.18 1045
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В Киеве молодые люди с шевронами "С14", "Традиция и порядок" и "Правый сектор" зашли в здание представительства российского Федерального агентства по делам СНГ, известного как "Россотрудничество", на Подоле и разрисовали внутри стены. В результате, в офисе российского культурного центра появились надписи "Долой ФСБ", "Смерть России", "Свободу политзаключенным" и "Это вам за Крым". 

Об этом сообщает "Радио Свобода". 

Активисты заявили, что это был "перформанс с целью привлечения внимания к функционированию в Украине откровенно пророссийской организации". 

Они также зажгли файеры, вынесли из здания флаг РФ и сожгли его на улице. 

С активистами присутствовал депутат Верховной Рады, заместитель председателя фракции Радикальной партии Ляшко Андрей Лозовой. 

На вызов приехали работники полиции охраны. Они не препятствовали активистам, но попросили ничего не ломать. Позже в центр приехал его директор Константин Воробьев. У него произошла словесная перепалка с праворадикалами. 

Акция уже закончилась, на месте работает полиция. 

Это не первый инцидент с "Россотрудничеством" в Киеве. В частности, фасад здания в ночь на 27 августа 2016 года неизвестные разрисовали, а в июле того же года неизвестные в масках забросали здание Россотрудничества файерами.

Фото: Радио Свобода

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