Древнейшие из найденных наскальных рисунков были сделаны неандертальцами. К такому выводу пришли британские и немецкие ученые, которые датировали доисторическую живопись в трех испанских пещерах и обнаружили, что ее возраст — около 65 тысяч лет. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Science.

В это время в Европе жили только неандертальцы, современные люди сюда еще не добрались. В сопутствующем исследовании те же авторы определили возраст окрашенных гематитом морских раковин с просверленными в них отверстиями, которые были найдены в Испании. Оказалось, что предметы из раковин были сделаны 115-120 тысяч лет назад. Вероятно, заключают исследователи, неандертальцы, как и и люди, умели мыслить символически и создавали предметы искусства.

До сих пор считалось, что древнейшие символические артефакты (окрашенные раковины, наскальные рисунки) были сделаны современными людьми. В Марокко были найдены бусины из раковин возрастом 82 тысячи лет, а в пещерах на острове Сулавеси – изображения животных, которые были сделаны около 40 тысяч лет назад. Старейшими доисторическими рисунками Европы считались изображения животных в испанской пещере Эль-Кастильо. Они датировались периодом 35,6-40,8 тысяч лет назад и могли быть сделаны как современными людьми, которые, предположительно, дошли до Европы 40-45 тысяч лет назад, так и неандертальцами. Но рисунков и артефактов, настолько древних, что они могли быть сделаны только неандертальцами, исследователи еще не находили.

Авторы нового исследования под руководством Аластера Пайка из университета Саутгемптона и Дирка Хоффмана из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка датировали образцы карбонатных пород из испанских пещер Ла-Пасьега (на северо-востоке страны), Мальтравьесо (на западе) и Ардалес (на юге). Люди в них или жили, или периодически появлялись на протяжении как минимум 100 тысяч лет. В пещерах были обнаружены изображения животных, геометрические рисунки, отпечатки ладоней и антропоморфные формы.

Для анализа ученые применяли ураново-ториевый метод, который позволяет датировать образцы карбонатных пород возрастом до 500 тысяч лет. В воде, стекающей по стенам пещеры, содержится карбонат кальция и соли других металлов, в том числе урана, которые образуют на поверхности патину или наросты. Постепенно уран распадается до тория и по соотношению этих изотопов можно определить достоверный возраст породы.

Исследователи проанализировали 53 образца, взятых со стен пещер. В Ла-Пасьеге ученые датировали наросший над геометрическим рисунком натек, и установили, что его возраст — как минимум 64,8 тысяч лет. В Мальтравьесо они проанализировали породу вокруг отпечатка ладони, сделанного красной краской. Возраст самого старого образца составил 66,7 тысяч лет. А в пещере Ардалес натеки над участком стены, выкрашенным в красный цвет, были датированы периодом 38,6-65,5 тысяч лет.

По мнению авторов, полученные результаты позволяют предположить, что неандертальцы были намного более утонченными, чем о них принято думать.

"После того, как окаменелости неандертальцев были впервые обнаружены в XIX веке, их изображали грубыми и бескультурными, неспособными создавать произведения искусства и символически мыслить. Частично эта точка зрения сохраняется и сейчас, — говорит Аластер Пайк. – Вопрос о том, насколько неандертальцы вели себя "по-человечески" горячо обсуждается. Наши результаты внесут существенный вклад в эту дискуссию".

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Результаты археологов подтверждаются и вторым исследованием, в котором группа Дирка Хоффмана датировала морские раковины с просверленными в них отверстиями, покрашенные в желтый и красный цвета. Они были найдены в пещере Куэва де лос Авьонес на юго-востоке Испании. Возраст раковин оказался 115-120 тысяч лет – на 30 тысяч лет старше, чем древнейшие бусины из раковин, сделанные людьми.

Ранее ученые получили свидетельства того, что неандертальцы, а не люди могли сделать украшения и другие артефакты Шательперонской культуры, которая существовала на территории Европы 40-45 тысяч лет назад.