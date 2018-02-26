В Одессе из-за непогоды 27 февраля не будут работать школы

Во вторник, 27 февраля, в Одессе из-за ухудшения погодных условий не будут работать школы и, частично, детские сады. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Думская.

"Синоптики прогнозируют на вторник, 27 февраля, дальнейшее снижение температуры, а также сильный снегопад. В связи с этим решено отменить занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях", - говорится в сообщении.

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В детских садах будут работать дежурные группы, принимающие детей в случае необходимости.

Городские власти просят родителей оставить завтра детей дома.

Напомним, Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на большинстве территории Украины 27 февраля.